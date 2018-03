Marcel Guaramato firmó con el Carabobo FC

Marcel Guaramato, lateral derecho de 24 años, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Carabobo FC, proveniente del Deportivo Anzoátegui, de cara a la temporada 2018 del fútbol venezolano y a la participación en la Copa Libertadores, segunda consecutiva para el conjunto de Valencia.

Guaramato, quien también puede fungir de defensor central, disputó 17 compromisos en el 2017 con la camiseta del Deportivo Anzoátegui y firmó con la Vinotinto Regional un contrato por dos años, la cual será su cuarto club en el fútbol profesional tras haber jugado también con las camisetas de Petare FC y Portuguesa FC.

El defensor aseguró que es un placer fichar con una institución como el Carabobo FC y que también está muy emocionado por los próximos retos que le vienen al equipo, entre ellos la participación en el torneo internacional. "Me siento muy contento de estar en un equipo que se encuentra en un gran nivel y apuesta por grandes cosas", comentó.

"Me gusta mucho defender, me considero un jugador fuerte a la hora de marcar, pero ofensivamente también me gusta subir en velocidad con la pelota, hacer el ida y vuelta por la banda, aunque también me puedo desempeñar como central", expresó el futbolista sobre sus condiciones dentro del terreno de juego, la cuales lo llevaron a levantar el trofeo de Copa Venezuela en el 2013 con el equipo oriental.

Wilson Gutiérrez es el DT del Carabobo FC, quien también llegó para dirigir en esta temporada, y Guaramato declaró que le gusta el estilo de juego que propone el estratega colombiano porque le gusta la tenencia de la pelota y ser ofensivo pero con solidez defensiva. "De mí pueden esperar mucho sacrificio, tengan confianza en nosotros que estamos trabajando para dar el máximo en esta nueva temporada. El grupo esta mentalizado en hacer grandes cosas y estaremos listos para afrontar las dos competiciones", finalizó.