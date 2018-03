Carabobo FC presentó al argentino Facundo Calleja

El Carabobo FC presentó de manera oficial al delantero argentino Facundo Callejo, proveniente del club Santamarina de Tandil de la segunda división de Argentina, de cara a la temporada 2018 del fútbol venezolano y a la Copa Libertadores en la que el conjunto valencia se enfrentará en la fase 2 ante Club Guaraní de Paraguay.

Callejo firmó con el club granate hasta diciembre de este año y viene de vestir los colores del club de su ciudad natal, aunque su ficha pertenecía a Colón de Santa Fe de la Superliga. En el 2017, el tandilense de 25 años, disputó 26 partidos y anotó dos goles en más 1100 minutos de acción en la categoría de plata del balompié argentino.

El ex jugador de Colón aseguró que está muy contento por la oportunidad de jugar en Carabobo y que dudó en venir a Venezuela pero muchos compatriotas le convencieron de venir. "Me dijeron que el panorama no era como pensé y la verdad que me emocionó mucho el tema de la Libertadores, tenemos grandes chances, hasta ahora en el momento en que he pisado el país me he sentido muy cómodo", expresó Callejo.

Foto: Prensa Carabobo FC

Para el argentino será su segunda experiencia fuera de su país pues ya jugó en el fútbol ecuatoriano con la camiseta de la Liga de Loja, jugando 17 partidos y con cinco dianas anotadas, donde además jugó la Copa Sudamericana. “Llego con las expectativas que tenemos todos, de tratar de pasar esta fase. Sabemos que después se nos puede venir una muy complicada, hay que ir partido tras partido, si nos hacemos fuerte de local podemos tener una gran oportunidad", analizó Callejo sobre la participación del club en la Libertadores.

A su vez, el nuevo jugador del cuadro granate se describió como un jugador rápido y que le gusta ir por las bandas para llegar libre al segundo palo, además de que aseguró ser un buen cabeceador. "Así que se van a encontrar con un jugador que les va a entregar todo, que vendrá a dar lo mejor para las expectativas del club y dar el máximo por esta camiseta", finalizó.