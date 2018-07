Guaros y Trotamundos lucen inmensos de cara a la Gran Final

Google Plus

Los crepusculares que marchan invictos hasta la fecha, aprovecharon su condición de local para aplastar por 92-76 a los orientales que precisamente ayer no tuvieron nada de Gigantes. Mario Little cosechó 25 puntos para la causa larense, y Grégory Echenique se creció dejando foja de 18 tantos y 15 rebotes. Luis Bethelmy no se quiso apartar de la fiesta occidental y fabricó 12 unidades; al igual que Néstor Colmenares quien sumó 11 a la pizarra.

Por los guayaneses, intentaron destacar Quinnel Brown y Tyrone Lee; entre ambos registraron 43 puntos pero los sureños no pudieron avanzar más ante la máquina guara que se acentúo para dar un mensaje contundente en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

La serie continuará este venidero sábado en el Gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz; casa de Gigantes de Guayana y en donde se proyectan retomar el hilo en compañía de toda su fanaticada

Fórum de Valencia enardecido

Trotamundos de Carabobo hizo vibrar a todos los asistentes del Fórum, al vencer a su similar de Panteras de Miranda por 77-70, y con lo que han colocado esta serie con una ventaja a favor de 2-0. Los importados cargaron literalmente en hombros al Tradicional Expreso Azul, en el que Jerai Grant sumó 17 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.

Asimismo, Terrel Stoglin contribuyó con 16 puntos y 5 asistencias. Por su parte el palestino Sani Sakanini registró 12 tantos y 10 rebotes que sirvieron para que los valencianos mostraran una sólida defensa.

Los felinos, contaron con Trey Gilder a la cabeza; quien aportó 22 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias para el quinteto mirandino. El alero estadounidense mostró el por qué fue elegido como el Jugador Más Valioso de la temporada regular, pero esos pergaminos quedaron atrás luego de que la fortaleza carabobeña se impusiera por segundo encuentro seguido. El petareño Abrouse Acosta, destacada promesa de Panteras, sumó 10 unidades.

Esta serie se trasladará el sábado hacia el Gimnasio José Joaquín Papa Carrillo de Parque Miranda, estructura que alberga al quinteto de Panteras y que promete servir de escenario para que los mirandinos retomen la senda que los hizo llegar hasta semifinales.