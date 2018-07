Yulimar Rojas se pierde los centroamericanos

Google Plus

Malas noticias llegaron hoy a Barranquilla para la delegación venezolana, y es que una de sus máximas estrellas Yulimar Rojas, finalmente no podrá estar en la cita centroamericana debido a que, aun no supera los problemas de lesión que viene arrastrando desde el pasado mes de junio.

Esta noticia fue dada a conocer por el departamento de prensa de la criolla donde confirmaron la baja de la criolla, indicando que la decisión fue tomada en conjunto con el Presidente de la Federación Venezolana de Atletismo Wilfredys León. Rojas le indicó a su equipo de comunicaciones que se quedará recuperándose en España para luego volver a empezar a entrenar con miras hacia las próximas competencias.

El pueblo venezolano se había ilusionado con la presencia de la bicampeona mundial en la fiesta centroamericana debido a que días anteriores la criolla había dado unas declaraciones en las que le hacía mucha ilusión representar a Venezuela en estos juegos, "No estuve presente en las primeras citas del ciclo olímpico, pero me entusiasma muchísimo ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Quiero ir y saltar duro allí. Cada vez que salto tengo en la mente a mi país". Esto debido a que Yulimar Rojas no estuvo presente en los Juegos Bolivarianos ni en los Suramericanos.

Además de ser una baja sensible para la delegación venezolana lo es para los fanáticos del deporte que esperaban ver un duelo por la medalla de oro ante la colombiana Catherine Ibargüen, atleta que al igual que Rojas, ha estado ausente de los dos primeros eventos del ciclo olímpico.

Es importante resaltar que la bicampeona mundial viene de perderse un evento de la Liga de Diamante de la IAAF debido a esta lesión en el tobillo, que a pesar que no es algo grave, es una lesión de cuidado y debe guardar correctamente el reposo ya que es una de las áreas de mayor impacto en su deporte.