Vinotinto sub 21 irá por el oro

Venezuela y Honduras acudieron al Romelio Martínez buscando su clasificación a la final, clasificación que conseguiría Venezuela con un solitario gol del capitán Agnel Flores que resolvió un encuentro que estuvo muy cerrado. Venezuela salió a la cancha con su tradicional vinotinto mientras que Honduras jugó de blanco.

EL encargado de impartir justicia en este partido fue el jamaiquino Oshane Nation quien fue el encargado de dar la orden para iniciar las acciones en esta primera semifinal en busca de la medalla de oro. El encuentro desde el primer momento se tornó muy intenso, parecía que ambas selecciones estaban muy a la expectativa de lo que podía hacer el rival, es por ello que mantenían el orden táctico y debido al buen parado de los equipos, las llegadas a las porterías estaban escasas. Venezuela era quien más tenía dominio de la pelota pero no profundizaba mucho, Saggiomo y Orozco eran los encargados de generar las oportunidades de gol, pero la saga catracha estaba muy bien parada.

Los hondureños iban a disfrutar de la primera opción de verdadero peligro en el minuto 29, pero la oportunidad iba a ser muy bien despejada por Graterol, que ha demostrado durante todo el torneo que es un portero muy seguro. Venezuela durante los minutos siguientes, iba a seguir teniendo el control de la pelota pero los intentos, principalmente por la banda izquierda con las subidas de José Hernández, no terminaban de ocasionar el peligro deseado. Con este panorama finalizaba el primer tiempo, con la sensación que Venezuela pudo hacer mucho más.

Iniciaban las acciones en el segundo tiempo y la tónica no cambiaba, a pesar que Honduras intentó tener mayor dominio de balón, Venezuela la seguía teniendo con más criterio. Los criollos lo seguían intentando y seguían chocando con la defensa de Honduras que mostraba muy pocas fisuras. Yohandry Orozco a pesar de gozar de libertad de movimiento en la cancha, parecía no estar cómodo ante el buen marcaje catracho. Dudamel tras ver el poco funcionamiento del equipo en el ataque decidió sustituir a Hernández y darle entrada a Mago, ya que Venezuela centraba mucho sus ataques por banda izquierda y quiso probar con otra alternativa.

El cambio del cambio

Transcurrían los minutos y Venezuela parecía frustrarse, las oportunidades no llegaban, por lo que Dudamel decidió sacar de la cancha a Orozco y darle entrada a Antonio Romero, quien no estaba al 100% razón por la cual no fue titular en este encuentro, el delantero vinotinto ha sido la referencia de ataque durante todo el torneo, y vaya que iba a seguir marcando la referencia. Tras la falta de juego de profundidad,

Foto: Carlos Puche (IND)

Venezuela decidió comenzar a buscar los pivoteos de Romero quien no más entrar ya había hecho par de buenos pivoteos, el segundo trajo consigo el gol, Romero se la bajó muy bien a Flores que avanza con el balón y consigue muy bien ubicado a Saggiomo con el que hace una pared espectacular para entrar por todo el centro del área, Flores recibió el esférico de vuelta y sin pensarlo dos veces le pega de primera logrando batir a Reyes que muy poco trabajo había tenido durante el encuentro. Venezuela se acercaba al sueño de una final.

A raíz del gol, Honduras comenzó a dominar el balón, intentando llegar a los intermedios de Graterol que más allá de par de buenas atajadas durante el encuentro, no habían tenido tantas oportunidades. El técnico lo intentaba con el tercer cambio pero en definitiva no iba a ser suficiente para vulnerar la defensa venezolana que de la mano de Ferraresi, estuvo muy bien ubicada durante todo el encuentro.

De esta manera, Venezuela se instala en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde cabe destacar que sigue estando invicta y todos sus partidos se cuentan por victorias. La vinotinto se estará enfrentando a Colombia que derrotó 3-1 a su similar de Haití