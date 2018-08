Carlos Moreno dimite como DT de Portuguesa FC

Google Plus

A través de un comunicado oficial, el presidente de Portuguesa FC, Generosa Mazzocca, ha dado a conocer la renuncia de Carlos Horacio Moreno como DT del combinado cinco estrellas. De igual manera, se ha informado que el banquillo estará siendo ocupado por el profesor llanero Raúl Vargas como director técnico interino, junto al preparador físico Diego Valera.

“La familia del Portuguesa Fútbol Club está agradecida con el profesor argentino Carlos Horacio Moreno por el trabajo, entrega, dedicación y aporte a las canteras y club rojinegro. La directiva le desea el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos”, fueron parte de las palabras dedicadas hacia el entrenador argentino.

La derrota 1-3 ante la Academia Puerto Cabello, que supuso la segunda de manera consecutiva en el Torneo Clausura, fue el detonante de esta decisión. Sin embargo, Moreno dejó entrever que las relaciones terminaron en buenos términos.

“Chocamos con la forma de llevar el equipo con el presidente, quizás no opinamos igual, pero sin problemas, sin traumas. Tenemos diferentes puntos de vista (…) habían algunos cambios que se debían hacer y no se hicieron y por eso no estoy cómodo”, señaló Moreno.

Carlos Moreno finaliza una estadía de año y medio en la entidad llanera, donde en 52 encuentros capitalizo 14 victorias, 20 derrotas y 18 empates. No obstante, el entrenador argentino afirmó que se va satisfecho por lo realizado en el equipo, aunque cree que le faltó cumplir uno que otro objetivo pendiente.

“Hubiese querido que se dieran algunas cosas como el cupo a una Copa internacional, me voy con esa deuda porque no se logró, pero me marcho pensando que se consiguieron cosas positivas sobre todo en el desarrollo del talento de los jóvenes”, comentó el estratega.

Portuguesa FC se encuentra en el 17mo puesto del Torneo Clausura 2018. Actualmente, la plantilla rojinegra se prepara para su encuentro contra Mineros de Guayana el próximo domingo, partido que se disputará en el estadio CTE Cachamay.