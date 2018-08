Previa Monagas SC - Zulia FC: los petroleros buscan su momento de redención

Google Plus

Luego de una intensa jornada de Copa Venezuela, los equipos vuelven a poner las miradas en el Torneo Clausura y se alistan para la 4ta jornada del balompié venezolano. Para esta ocasión un rimbombante Monagas SC estará recibiendo la visita de un Zulia FC que viene en picada, que con una derrota podrían recaer en lo más profundo de la tabla de posiciones

Ambas escuadras vienen de salir derrotadas en la anterior jornada, ante dicha situación, orientales y occidentales necesitan una buena tarde para reivindicarse con una victoria que sume los respectivos 3 puntos y afiance a las plantillas de cara al resto del torneo.

Las aspiraciones siguen intactas

Foto: Prensa Monagas SC

El conjunto monaguense viene de un revés significativo ante Zamora FC, que terminó desplazándolos del liderato en la tabla. Sumado a ello, el empate en Copa Venezuela ante Lala FC termina dejando más dudas de lo esperado, sin embargo, ya instalados en casa, tienen la oportunidad de apaciguar estos traspiés ante un irreconocible Zulia FC.

Los dirigidos por José Manuel Rey siguen con oportunidades de postularse como grandes candidato al título. Aferrándose a un estilo de juego muy claro y a cartas de gol como lo son Jesús Peralta y Rubén Rojas, la afición azulgrana tiene propósitos para seguir soñar con una campaña prometedora. Los argumentos están puestos sobre la mesa, solo hace falta que el entrenador fortalezca la solidez en el juego colectivo.

Un proyecto en declive

La situación que vive actualmente Zulia FC no es nada alentadora teniendo en cuenta la pobre actuación en el Torneo Apertura. Los dirigidos por Francesco Stifano se encuentran en el 11vo puesto de la tabla y no han podido mantener un equilibrio que los lleve a luchar por los puestos hacia octagonal. Luego de una derrota ante Deportivo Lara y una victoria de último minuto ante Titanes FC, los zulianos no logran conseguir la estabilidad que los recale hacia lo alto de la tabla.

A pesar de ello, los antecedentes más recientes demuestran que los occidentales se crecen cuando tienen enfrente a los orientales. Los petroleros han iniciado de más a menos, pero contando con figuras como Grendy Perozo, Dani Cure y Enzo Prono, aún queda un largo trayecto que recorrer.

Declaraciones Previas

Zulia FC:

Foto: Prensa Zulia FC

“Sabemos que Monagas es un gran equipo y lo viene demostrando. Dejamos pasar puntos de local y por qué no buscarlos ahora de visitante. Siempre a donde vamos salimos a encarar y a buscar el partido; esta no va a ser la excepción”, explicó el atacante Enzo Prono.

“Es importante para nosotros pelear los dos frentes. Somos un equipo que pelea y corre todos los minutos, ya el miércoles lo hicimos así y logramos la victoria, ahora hacerlo de visitante se vuelve mucho más vital”, añadió el ariete paraguayo.

Antecedentes:

Los precedentes entre ambos equipos terminan dando una amplia delantera a los zulianos. En el historial global mantienen una ventaja de 7 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con 22 goles a favor y 19 en contra. Si nos vamos a los choques más recientes, de los últimos cinco encuentros han obtenido 4 victorias y un empate, con 11 goles a favor y 7 en contra.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron (Torneo Apertura 2018), los negriazules salieron vencedores 2-1, partido que fue disputado en el Estadio José Encarnación Romero de Maracaibo.

Posibles Alineaciones: