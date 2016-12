El destino de Arango podría ser el Zulia

No es un secreto para nadie que Juan Arango, ex capitán de la Selección Nacional de Venezuela, y César Farías, antiguo entrenador de la Vinotinto mantienen una relación estrecha extradeportiva. Esa misma amistad podría lograr que el mítico futbolista venezolano recale en el Zulia FC, que es presidido por Farías, para finalizar su carrera.

En una entrevista concedida al diario Panorama, Farías, que recién se coronó campeón del Torneo Apertura del fútbol boliviano con The Strongest, confirmó que sí existe una posibilidad de que Arango se vista de “negriazul” para el 2017, y la directiva ya se encuentra trabajando para lograrlo. "Juan está vinculado a este proyecto desde el día que nació, igual que Orozco, hay una vinculación especial con ellos. Estamos haciendo todo un trabajo para que lleguen al club”, dijo.

Asimismo, el también candidato a las elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), expresó que sería de su agrado la combinación de los jugadores actuales con la inclusión del goleador histórico de la Vinotinto. “Obviamente que me encantaría. Me gustaría ver una zona media con Savarino, Palmezano, Arango, Orozco, Gómez, Guaycochea, Moreno, jugadores de buen pie, con Albert Zambrano”, agregó.

Nada está confirmado aún, sin embargo, Juan Arango expresó hace unos meses que le gustaría culminar su carrera como futbolista en Venezuela, y el Zulia es uno de sus candidatos. Los otros equipos que se encuentran en la destacada lista son el Carabobo FC y el Aragua.

La directiva del Zulia tendrá que pisar fuerte para hacerse con los servicios del zurdo que actualmente se encuentra sin club, ya que tiene varias “novias” pretendiéndolo. En el estreno de su documental “Arangol”, el “Capi” develó que ha recibido ofertas formales del Carabobo, Deportivo Táchira, y también que desde Catar le vienen haciendo seguimiento. Sin embargo, entre las metas de Arango destaca igualmente jugar en la MLS, luego de ser nombrado jugador más valioso de la NASL.

La amistad que mantiene Farías con el ex capitán vinotinto, podría servir de comodín para que termine optando por el Zulia, que viene de conseguir doblete de Copa Venezuela y Torneo Clausura. Sin embargo el entrenador de The Strongest aclaró que no hay nada concreto todavía. “Es parte de los planes. Pero ustedes nos conocen bien, no adelantamos nada hasta que concretamos y nuestro análisis completo nos da la certeza de que éste es el camino que debemos recorrer", concluyó.