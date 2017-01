Peñaranda: "Cuando me dijeron la opción del Málaga no me lo pensé dos veces"

Google Plus

La nueva incorporación blanquiazul Adalberto Peñaranda | Fotografía: Málaga CF

Luego de su primer entrenamiento, el venezolano Adalberto Peñaranda y su nuevo equipo blanquiazul brindaron una rueda de prensa en la Sala ‘Juan Cortés’ del Estadio La Rosaleda para la presentación oficial a los medios de comunicación junto al director deportivo del Málaga CF, Francesc Arnau.

“La idea es cumplir este año y medio de cesión. Es importante tenerlo para su desarrollo en una liga que favorece sus condiciones. Una de las claves para que esté aquí es el gesto que ha tenido Weligton. Quiero darle las gracias”. Precisó director deportivo del Málaga CF.

“Le doy las gracias a Dios por permitirme jugar a lo que más amo. Estoy muy contento por volver a la liga. Voy a dar lo mejor de mí”.

El ariete de 19 años trabajó con el resto de la plantilla durante la primera parte del entrenamiento. Posteriormente, se ejercitó en el gimnasio junto al preparador físico. “Si el partido es hoy podría jugarlo. Físicamente me siento muy bien. Ya pude entrenar con el grupo hoy. Me siento muy bien. Estoy a disposición del míster”. Expresó el merideño en la rueda de prensa sobre cual posición representaría.

El joven venezolano explicó que se sentía muy orgulloso de representar a su país y enalteció la labor de sus compañeros en el club andaluz. “Conmigo somos cuatro venezolanos en el equipo. Me siento muy contento, no solo por los venezolanos sino por lo demás compañeros que ya me los presentaron. Se siente una buena vibración en el vestuario. Eso es lo más importante en un equipo”.

El delantero consideró en el gesto de Wellington al dejar su ficha comunitaria libre para que el pudiera ingresar sin mayor problema a la plantilla blanquiazul. “Estoy muy agradecido con Wellington por el detalle que hizo. Eso no lo hace todo el mundo. Quiero desearle una pronta recuperación y que esté pronto de vuelta en la cancha”.

Para finalizar, Peñaranda reconoció el grandioso papel de sus compañeros vinotintos dejando en alto al país. “Están dejando un buen papel haciendo partidos grandiosos como Rosales que tiene tiempo aquí, como Juanpi, siempre dejando el país en alto. Y eso es lo que voy hacer yo también para poder abrirles las puertas a mas venezolanos a 30 millones que tenemos allá que nos están viendo y que puedan cumplir sus sueños y puedan venir acá a Europa a jugar".