Daniuska Rodriguez no pudo llevarse el premio Puskás

Daniuska Rodríguezquedó de tercera en la elección del Premio Puskas. Fotografía: Prensa FVF

Este lunes se realizó la Gala "The Best" de la FIFA 2016, que reemplaza a la del Balón de Oro. La ceremonia ha tenido lugar en Los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich. Donde acudió la venezolana Daniuska Rodríguez por su nominación al Premio Puskas de la FIFA (mejor Gol del Año).

La venezolana finalizó en el tercer puesto con el 10% de los votos, mientras que Faiz Subri consiguió el galardón con el 59.46%. La vinotinto Daniuska Rodríguez tras una acción personal en el Venezuela-Colombia del Sudamericano sub’ 17 disputado el 14 de marzo. Le valió para estar nominada al mayor galardón entregado por la fifa al mejor gol del año 2016.

“Triste, pero hacia adelante. Me hubiese gustado ganar el premio para mi país, no tan solo para mí y mi familia”, expresó la jugadora Vinotinto con lágrimas, tras no poder llevarse a casa el premio. Asi mismo, Daniuska les agradeció a los venezolanos por el apoyo recibido. “Un abrazo a Venezuela, gracias por el apoyo en todo momento”.

“Habrá muchos momentos como estos, no es el único, sé que no lo va a ser”, agregó la tercera mejor realizadora de gol en el Mundo.

El malayo superó en la votación al gol del brasileño Marlone el 21 de abril en el partido de la Copa Libertadores entre el Corinthians y el Cobresal. El gol de Faiz Subri se produjo en el duelo de la Superliga de su país entre el Penang y el Pahang, jugado el 16 de febrero, con un lanzamiento de falta con efecto contrario que sorprendió al guardameta rival y entró por la escuadra. Por otro lado, el triunfador de la noche, Cristiano Ronaldo cumplió con los pronósticos y se consagró como mejor futbolista de 2016 en la entrega de premios.

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN AL PUSKÁS 2016

1-Mohd Faiz Subri (59,46%)

2-Marlone (22,86%)

3-DANIUSKA RODRÍGUEZ (10,01%)

4-Otros (7,68%)