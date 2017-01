Google Plus

Mineros de Guayana: con el título en la mira / Foto: Prensa Mineros de Guayana

Mineros de Guayana siempre ha sido considerado como uno de los clubes importantes de Venezuela. Uno de esos de peso, y que siempre es candidato a pelear por el título de cada competición que dispute. Esto se debe a que siempre tienen una plantilla de ensueño; acumulan varias temporadas teniendo la plantilla más cara del torneo. Y sin embargo a todo esto, no han podido poner en las últimas dos décadas una estrella absoluta en su palmarés.

El equipo guayanés, a pesar de quedar fuera del Torneo Clausura pasado, cuenta con una plantilla bien armada. Más allá de haber perdido figuras de peso de sus filas como Jesús “Chiki” Meza, Miguel Camargo, Daniel Benítez o hasta el mismo Rafael Acosta… sigue manteniendo una base bien acoplada, con jugadores que vienen de varios años jugando juntos, y cuenta con futbolistas de gran perfil ofensivo como Johan Arrieche… aparte de la vuelta del “9 consentido” de la casa, Richard Blanco.

Y a todo esto se le suma la llegada de Juan Domingo Tolisano, un director técnico joven, pero que sabe hacer las cosas y lo demostró la temporada pasada con el Carabobo FC, que puede continuar y mejorar lo que venía haciendo José “Chuy” Vera desde el 2015.

Mineros no ha llegado a una final del fútbol venezolano desde el 2013. Ni siquiera en ese año, con el equipo que tenía, con Romo en el arco, el “Sema” comandando la defensa, Edgar Jiménez y Alejandro Guerra en el mediocampo, y con un Zamir Valoyes que estaba encendido pudo cortar con el reinado de Zamora. Era un equipo memorable y difícil de igualar. Y esta misma presión de la falta de títulos le puede pasar factura al conjunto de Tolisano. Cabe destacar también que la institución del Estado Bolívar ha ganado una sola estrella de Primera División en toda su historia, y esta fue en 1989.

Los “negriazules” deberán encarar una temporada bastante difícil, ya que los “pesos pesados” están armando equipos de ensueño. Enfrentarán a un Zulia que, aparte de llegar como campeones del clausura, trajo de vuelta a Juan Arango y le puso de acompañante a Yohandry Orozco; a un Táchira que se armó para entrar a la Libertadores; y a un Zamora que, como todos los años, ha hecho un excelente mercado para reivindicar su reinado en el fútbol nacional.

Sin embargo, Mineros cuenta con un pro o con una ventaja sobre los demás equipos grandes, y es que no está en la Copa Libertadores. Lo cual le permitirá concentrarse solo en el torneo nacional, y no tendrá la necesidad de rotar tanto la plantilla como lo harán Zamora y Zulia. Y este punto aún más aplicado a equipos como Carabobo y Deportivo Táchira, que deberán empezar desde temprano en el repechaje de la mencionada copa internacional, para poder ingresar a la misma.

Por otro lado, a pesar de que no hayan causado impacto mediático, la directiva minerista se encuentra trabajando para traer refuerzos fuertes para llenar los espacios dejados de cara a la temporada. Ejemplo de ello es Rodderyk Perozo, el mediocampista marabino que tras cuatro años en Paraguay, vendrá con los “negriazules” a aportar todo lo que aprendió en el fútbol del extranjero. También destaca Pedro Valdés del Aragua. Y la importante llegada de Francisco “Minino” Flores para oxigenar la mitad del campo.

Decir si Mineros es favorito o no en esta venidera temporada del 2017 es incierto, porque los apuntados como favoritos son Táchira, Zulia, Carabobo y, obviamente, Zamora. Pero sería una falta de respeto hacia un equipo del calibre de los guayaneses decir que no pueden meterse en la pelea, o no van a estar cerca de la punta.

El conjunto negriazul, dirigido por Juan Domingo Tolisano, cuenta con piezas clave y un proceso que está a punto de dar los resultados esperados. Todo dependerá de que el técnico cumpla su labor, que es terminar de hacer explotar la plantilla tal como lo hizo la temporada al continuar el trabajo de Marcos Mathías en el Carabobo FC. Si todo se engrana de la manera adecuada, Mineros puede inscribirse como uno de los candidatos a ser campeones del torneo local.