Definido calendario de la Segunda División criolla

Laureano González junto a los representantes de los clubes de la 2da división. Foto: Prensa FVF

El pasado Miércoles, la Asociación de Clubes de Segunda División se reunió con la Comisión de Torneos Nacionales (CNT) para organizar el calendario de la Segunda División del balompié criollo y la fecha de inicio del torneo. Por la CTN estuvieron presentes, el presidente Laureano González, el Coordinador Nacional Gerardo Rivero y Marcos Ariza (Coordinador de la segunda división)

El campeonato en búsqueda del ascenso a Primera División dará inicio el sábado 4 de febrero con 24 clubes divididos en tres grupos (Oriental, Central y Occidental). En cada uno de los grupos se enfrentaran 8 equipos todos contra todos para un total de 28 partidos entre el Torneo Apertura y el Clausura.

Clasifican los cuatro primeros de cada uno de los grupos (12 equipos en total), los cuales se dividirán en dos Hexagonales donde cada equipo disputará 10 partidos, todos contra todos. Los ganadores de dichos Hexagonales ascenderán a Primera División y se enfrentarán en una final absoluta.

Los Grupos quedaron definidos de la siguiente manera:

Grupo Oriental: Estudiantes de Caracas, Margarita FC, Angostura FC, Diamantes de Guayana, Petroleros de Anzoátegui, Atlético Venezuela B, Lala FC y Tucanes de Amazonas.

Grupo Occidental: ULA Mérida FC, Real Frontera SC, El Vigía FC, Zamora FC B, Casa D´Italia FC, Atlético Guanare, Llaneros FC y Ureña SC

Grupo Central: Academia Puerto Cabello, Gran Valencia FC, Yaracuyanos FC, Unión Atlético Falcón, UCV FC, Petare FC, Yaracuy FC y Caracas FC B.

Al mismo tiempo, se confirmaron los partidos de la primera fecha del torneo apertura a disputarse el 4 y 5 de febrero con horarios sin confirmar:

Sábado 4 de Febrero:

Atlético Venezuela B vs Diamantes de Guayana (Grupo Oriental)

Lala FC vs Angostura FC (Grupo Oriental)

Domingo 5 de Febrero:

Tucanes de Amazonas vs Petroleros de Anzoátegui (Grupo Oriental)

Margarita FC vs Estudiantes de Caracas (Grupo Oriental)

Atlético Guanare vs Zamora FC B (Grupo Occidental)

ULA FC vs Llaneros FC (Grupo Occidental)

El Vigía FC vs Ureña SC (Grupo Occidental)

Real Frontera SC vs Titanes /Casa D’ Italia (Grupo Occidental)

Petare FC vs Academia Puerto Cabello (Grupo Central)

Gran Valencia vs Caracas FC B (Grupo Central)

Unión Atlético Falcón vs Yaracuy FC (Grupo Central)

Yaracuyanos vs UCV FC (Grupo Central)