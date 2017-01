Previa: Venezuela-Perú, descanso contra necesidad

Google Plus

Foto: Prensa FVF

La Selección Nacional de Venezuela empató en su primer duelo ante Uruguay, necesita ganar ahora. Los jóvenes peruanos igualaron ante Argentina y en su segundo compromiso cayeron ante Bolivia dos goles por cero, más aún necesitan ganar. Este partido entre estas selecciones pinta para ser muy peleado y para estar lleno de emociones sobre el terreno de juego en el Estadio Olímpico de Ibarra, el día lunes 23 de enero de 2017.

El conjunto que dirige Rafael Dudamel llega a este partido con dos días de descanso, que muy bien le vinieron tras un intenso duelo ante Uruguay en el que jugaron con diez desde el minuto 58, situación que le genera cierta ventaja sobre los incas, quienes han jugado dos partidos consecutivos y que se caracterizan por correr mucho, característica que genera desventaja por estar jugando en la altura.

La sub-20 venezolana debe recomponer su línea de cuatro defensores por la expulsión de Eduin Quero ante los charrúas, por lo que todo indica que el titular en esa demarcación será José Hernández, aunque también puede aparecerse en el lateral izquierdo Sandro Notaroberto, jugador más de corte defensivo que Hernández, por lo que según lo que busque Dudamel en este compromiso se elegirá el titular en ese costado.

Dejar el balón largo es prioridad

Si bien ex portero de la selección de Venezuela y ahora seleccionador mayor y sub-20, Rafael Dudamel, afirmó que los balones largos recurrentes que se enviaron ante Uruguay, sobre todo en el segundo tiempo, fueron debido a la expulsión que los dejó con un jugador menos sobre el terreno y que los obligó a lanzar pelotas en profundidad para Ronaldo Peña y Sergio Córdova, los dos “tanques” del equipo criollo, esto táctica no les conviene en lo absoluto.

Pero esa modalidad de juego atenta contra el talento que poseen los jugadores de creación de la Vinotinto, los cuales se vieron atrapados entre bombardeos de los centrales y que nos le quedaba otra que pelear los rebotes ante los uruguayos, pero eso no es lo suyo. Las mejores jugadas y de más peligro salieron de los pies de Yangel Herrera en combinación con Yeferson Soteldo o Antonio Romero, por lo que pudieron abastecer a Córdova y Peña.

Herrera tiene una calidad para sacar la pelota clara bastante impresionante, eso hay que aprovecharlo. Futbolistas como Soteldo o Romero necesitan que el balón corra a ras de césped para poder explotar todo su talento, de hecho, cuando el ex futbolista de Zamora FC tuvo el balón en los pies, los uruguayos tuvieron problemas y demuestra que esa es la fórmula que debe usar Venezuela.

Perú, peligro “Inca”

Aunque los peruanos tienen un solo punto de seis posibles, son un rival bastante complicado. Todo lo contrario, la necesidad con la que llega el equipo de la franja a este partido ante Venezuela los hace mucho más peligrosos y hará el partido mucho más abierto, con ambos equipos buscando la victoria, aunque obviamente los incas estarán más abiertos.

La sub-20 de Perú tiene jugadores muy veloces, además de que son muy capaces técnicamente. Su capitán, Ugarriza, es un futbolista de mucho peligro, gracias a su físico portentoso, aunado a una técnica bien dotada, que ya puso en muchos aprietos al combinado de Argentina. Además, este equipo andino se caracteriza por esa velocidad raspante, cualidad que puede poner en aprietos a la sólida defensa vinotinto.

La necesidad será factor

No hay dudas que la situación en la que llega Perú no es la más cómoda, su único punto en dos partidos los compromete a jugar un partido de 10 puntos ante Venezuela. Pero la Vinotinto demostró ante Uruguay que es rival duro, con mucha fuerza para mantenerse firme. Venezuela también tiene como prioridad un triunfo, pero tampoco lo tiene como obligación, lo que hará que no arriesgue tanto durante el juego ante Perú.

Alineaciones probables