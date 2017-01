La autocritica de Rafael Dudamel / Foto: Prensa FVF

El entrenador de la sub-20 de Venezuela se mostró fastidiado por el nivel mostrado de sus jugadores el día de ayer contra la Sub-20 de Perú, donde empataron 1-1 con un gol de Yangel Herrera a los 89' en su segundo encuentro del Sudamericano. Finalizado el partido y comenzando la conferencia de prensa, Rafael Dudamel realizó un análisis del partido contra Perú, donde rescató puntos favorables, pero, a la misma vez, los puntos negativos que le costaron la victoria ante su rival, pese a que eran superiores.

¨Hemos estado muy lejos de nuestro mejor nivel futbolístico, en la distribución de sus hombres Perú ha controlado por gran parte del partido la mitad de la cancha y ahí nos costó mucho generar nuestro juego, generar sociedades y debimos apuntar al juego largo para con Peña, Córdova y Soteldo poder estar más cerca del área rival¨, declaró el entrenador de la Sub-20.

Después del partido contra Uruguay, Dudamel habló con sus jugadores y dejando claro los puntos a mejorar, para no cometer los mismos errores y, a la vez, potenciar los puntos favorables, para lograr superar a sus rivales con facilidad: ¨Contra Uruguay hicimos un juego muy físico porque el rival así lo exigía, hoy sabíamos, lo habíamos trabajado, lo habíamos hablado, había que jugar más y no estuvimos a la altura futbolística y colectivamente hablando, del partido. Hoy ha sido una gran lección para ellos, saben que quedamos en deuda y vamos a tener oportunidades para poder reivindicarnos¨.

Pese al mal nivel mostado, Dudamel rescató el punto contra Perú y dejó en claro que ahora no depende de nadie: ¨Este partido no me dejó satisfecho, pero el resultado me dejó tranquilo porque pudimos rescatar un punto. Con dos puntos y seis por disputar, dependemos de nosotros para clasificar al hexagonal¨, finalizó.