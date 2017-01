Yangel Herrera despierta interés en el exterior

Google Plus

Herrera en el Sudamericano sub-20. FOTO: Visionnoventa

Un torneo internacional siempre actúa como vitrina para dar a conocer talentos al futbol mundial, más aún si este es de categorías menores. El Sudamericano sub-20 2017, está cumpliendo con todo lo antes mencionado. Dos actuaciones ha tenido Herrera con la selección vinotinto, en los que ha mostrado al mundo su juego excepcional; el mismo del que disfrutamos la pasada campaña del futbol venezolano con Atlético Venezuela.

Garra, habilidad y talento son algunas de las características por las cuales Yangel Herrera se ha ganado un nombre en el fútbol nacional. Ahora, el medio centro Venezolano despierta interés en el futbol Europeo con actuaciones en el Sudamericano sub-20, que han dado de que hablar en el extranjero.

Herrera tiene habilidad para recuperar el balón en la medular y ofrecer una salida limpia, además de contar con diversas llegadas al área durante los partidos. Estos aspectos, a pesar de su corta edad, le han valido el llamado a la selección mayor de Venezuela y también han llamado la atención de equipos como Benfica (POR), Watford (ING) y el City Football Group; que alberga equipos como el Manchester City y el New York City.

Según medios en Inglaterra, se habla que Herrera tendría cabida en el esquema de juego que propone Guardiola con el City. Sin embargo, sería una compra a futuro, donde el venezolano primero vería minutos en la MLS con el New York City para afinar detalles antes de dar el gran salto.

Por otra parte, el Benfica parece ser el club más interesado en el capitán sub-20. Los lusos quieren al jugador en sus filas lo más pronto posible y ya hay ofertas oficiales en las oficinas del Atlético Venezuela.

Todo parece estar claro. El equipo nacional prepara una campaña sin Herrera ante su posible salida este mercado. El propio entrenador del Atlético, Ignacio González expresó: “Sabemos su situación. Estamos trabajando en base a no contar con él. Le deseamos lo mejor, es un jugador de élite, pero no nos puede tomar por sorpresa el hecho de no contar con Yangel”.