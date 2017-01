Farías: "El torneo es largo,  vamos a mejorar, estamos seguros"

Google Plus

FOTO: Prensa Zulia FC

El director técnico del Zulia FC, Daniel Farías, compareció en rueda de prensa minutos después de la derrota de su equipo contra Estudiantes de Mérida en el José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo por la primera fecha del Torneo Apertura 2017.

Cuando se le preguntó acerca del planteamiento táctico con Arango como el jugador más adelantado de la delantera con Orzoco y Savarino como extremos en un 4-3-3, el menor de los Farías afirmó que eran variantes para el resto de la temporada que hay que ir probando para ver si funcionan. “El torneo es largo, vamos a mejorar, estamos seguros. No hicimos un mal partido, pero estamos seguros que vamos a ser mucho mejores”.

Para el partido “la mitad del equipo era nuevo. Hay una serie de aspectos que podemos mejorar. Sin embargo, en líneas generales fue bastante bueno. Lo importante es que aún estamos lejos de nuestra mejor faceta” acotó el estratega.

“La gente tiene derecho a quejarse, pero a mi parece que debemos respetar a los jugadores y apoyarlos, no señalarlos” haciendo referencia a lo ocurrido con Renny Vega.

El próximo partido del conjunto Negriazul será contra el Deportivo Anzoátegui de Nicolás Larcamón que viene de superar 2-0 a Trujillanos FC en condición de visitante con goles de Centeno y Canelón. El partido está programado para el domingo 5 de febrero.

“El mismo peso que teníamos ayer lo vamos a tener mañana. Esto no era de ganarle a Estudiantes y no ganamos el título. No es como se arranca, sino como se termina, nosotros estamos totalmente convencidos de eso, y a medida que pasen los partidos vamos a ser mucho mejores”

Cuando le preguntaron acerca de la preparación de cara a la Copa Libertadores Farías afirmó que los 6 partidos del Torneo Apertura se convertirían en la preparación perfecta para el partido de debut contra el Chapecoense de Brasil en el Pachencho Romero. “Nuestra expectativa para la Libertadores es la mayor, es competir de tú a tú, y realmente lograr en principio avanzar y después seguir fortaleciéndonos a medida que pase la campaña”. culminó.