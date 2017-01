Jefre Vargas, cedido al FC Arouca

Google Plus

Jefre Vargas llega a reforzar a un equipo revelación

El lateral derecho criollo Jefre Vargas se transformó en nuevo jugador del FC Arouca de la primera división del balompié portugués. Irá en calidad de cedido con opción a compra por una temporada y media, convirtiéndose en la primera experiencia internacional para el joven categoría 95.

“Estoy orgulloso por esto, todo jugador desde que inicia su carrera quiere jugar en el exterior y se me dio. También estoy contento por haber cumplido con todas las etapas en el club, empecé en la Escuela y pasé por todas las categorías de formación del Caracas hasta que ascendí al primer equipo siendo bastante joven”.

Vargas disputó 4 temporadas ininterrumpidas en la Primera División con los Rojos del Avila, con el que quedó campeón de la Copa Venezuela 2013 y con el que participó en la Copa Libertadores de América 2013, 2014 y 2016, y la Copa Sudamericana 2014.

El joven de 22 años tiene referencia del balompié lusitano, del que está pendiente constantemente por la cantidad de venezolanos que disputan semana a semana partidos con sus clubes. “Lo sigo mucho por Jhonder (Cádiz), es un gran amigo, fue mi compañero en Caracas FC y éramos muy unidos, además que somos del mismo sector. Siempre veo sus partidos, nos mantenemos en comunicación y también veo el futbol portugués por Jhon Murillo, con quien compartí en la Selección Sub-20 y la Mayor. Es un buen torneo y hay muchos venezolanos que les está yendo bien, eso es ventajoso; verlo me ha ayudado pero una cosa es decirlo y otra cosa es estar allá trabajando. Me mentalizo y me preparo al máximo para que vaya bien”, aseveró.

En la actualidad, el Futebol Clube de Arouca es dirigido por el angolés Lito Vidigal y cuenta con jugadores como el central criollo José Velásquez. En la Primeira Liga de Portugal se encuentra en la décima posición de la tabla con 23 puntos en 18 partidos.