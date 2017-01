Dudamel: "Somos conscientes del buen partido que hicimos"

Dudamel: "No nos regalen nada, pero no nos quiten" | Foto: Prensa FVF

El pasado lunes 30 en la ciudad de Quito, Ecuador, arrancó el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub20, en el que Venezuela enfrentó a Colombia por la primera jornada. El estadio Olímpico de Altahualpa, fue el terreno del choque entre vintintos y cafeteros.

La pelea entre países vecinos, culminó con marcador igualado (1-1); Yeferson Soteldo adelantó a la Vinotinto en la contienda tras un exquisito gol de tiro libre al minuto 36, sin embargo, una polémica decisión arbitral cedió un penal a favor de Colombia; Juan Camilo Hernández batió las vallas venezolanas desde los doce pasos.

Pese al resultado, el combinado nacional realizó un partido inteligente y colectivo. “Mi balance es muy positivo, hoy (el lunes) nuestra selección nacional futbolísticamente se encontró con un nivel de juego colectivo mucho más cercano a ese gran nivel que le conocemos y sabemos son capaces de desarrollar”, declaró Rafaél Dudamel en rueda de prensa.

Una de las claves para obtener el juego deseado fue la solidez de la línea defensiva y la rapidez de los jugadores desequilibrantes, “futbolisticamente estuvimos muy ordenados, le cerramos muy bien los espacios a una Colombia técnicamente muy buena, con delanteros muy rápidos, desequilibrantes y nuestra defensa se comportó muy bien. Tuvimos oportunidades en el primer tiempo para tener un resultado más tranquilo, más cómodo, pero es un partido final, donde evidentemente encontramos un gran respeto de nuestro rival por nuestro juego, por nuestra selección y nosotros por la de ellos”, añadió el estratega.

Mantener la intensidad del primer tiempo y corregir errores puntuales para los siguientes 45’, era el objetivo del entrenador criollo para lograr la victoria, quien expresó que “el enfoque era mantener nuestro orden, las indicaciones (del entretiempo) eran para destacar que hoy más que nunca debíamos ser sólidos defensivamente, cuidar los pequeños detalles. Soteldo se nos estaba viniendo mucho a recibir en nuestra primera línea de volantes cuando ellos nos presionaban, tuvimos alguna jugada de lujo de más en nuestra zona defensiva, en nuestra zona de seguridad. Lo que queríamos era cuidar los detalles, queríamos refrescar las fortalezas del rival de acuerdo a su funcionamiento y como nosotros también, con nuestros argumentos poder ir por más”.

“En ningún momento nosotros dimos indicación para relegar nuestra parte ofensiva, para nada. Cuando pasamos del 4-2-3-1 al 4-1-4-1 estábamos teniendo algún problema por la zona izquierda y quisimos fortalecer ahí un poco más ese sector. Sus delanteros salían, se desprendían muy bien entre los centrales para pivotear ahí a espaldas de nuestros volantes y quisimos reforzar. Con lo punzante de Peña, lo punzante de Soteldo, también de Córdova, que lo tuvimos que sustituir porque ya necesitábamos refrescar ese sector”

A pesar del resultado, el entrenador se mostró satisfecho por el trabajo realizado, sin embargo, el desacierto del árbitro principal, dejó un sabor amargo para el conjunto dirigido por Dudamel. “Considero que hicimos todo lo necesario para en un momento determinado, ya faltando 10, 15 minutos, controlar el juego. Una jugada aislada, que no fue penal, nos cuesta el triunfo, pero somos conscientes del buen partido que hemos hecho y eso nos va a dejar muy fuertes. El resultado final me deja un poco de amargura, porque nos empatan con un penal que no fue, ya pregunté en Venezuela, ya pregunté en Colombia, no fue penal. Se están equivocando muy seguido con Venezuela y eso no me gusta. No nos regalen nada, pero no nos quiten”, concluyó.