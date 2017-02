Previa: Ecuador-Venezuela: La Vinotinto apunta alto

Google Plus

Se reanuda el Sudamericano Sub-20, en esta oportunidad con el choque entre dos selecciones con aspiraciones de alcanzar coronarse campeones y así obtener el boleto a Corea del Sur 2017. Tanto Ecuador como Venezuela empataron en la fecha 1 del hexagonal, por lo que ambas selecciones se encuentran en la necesidad de sumar los 3 puntos que le den comodidad de cara al resto de la eliminatoria.

El conjunto Tricolor, afronta este partido tras un agónico empate en contra de la selección de Brasil, partido que termino con un marcador final de 2-2, donde los brasileños dominaban el partido hasta que tras un par de faltas en jugadas clave a favor de los anfitriones, se le terminarían concediendo 2 penales a los ecuatorianos.

Por otra parte, el combinado Vinotinto llega a este partido tras un polémico empate ante Colombia, encuentro que finalizó con un marcador final de 1-1, Soteldo abriría el marcador para los dirigidos por el profe Dudamel, pero Colombia, en los últimos compases del partido, lograría empatar luego de que se les concediera un penalti a favor tras una dudosa falta cometida por el arquero Wuilker Fariñez.

Se espera un duro choque entre ambos equipos, los locales, cuentan con un factor a su favor, el hecho de jugar ante su gente mantendrá a los ecuatorianos muy motivados, que junto a la velocidad de los dirigidos por Javier Rodríguez, convierten a Ecuador en un rival duro de vencer, aunque esto no intimida a los venezolanos, la garra y coraje que muestran partido a partido los chicos dirigidos por Dudamel es más que suficiente para darlos como claros candidatos a alcanzar la gloria en el torneo.

DECLARACIONES PREVIAS AL CHOQUE

El entrenador de la Vinotinto, Rafael Dudamel durante su rueda de prensa sostuvo que “nuestra selección nacional futbolísticamente se encontró con un nivel de juego colectivo mucho más cercano a ese gran nivel que le conocemos y sabemos son capaces de desarrollar”, declaraciones que hacen referencia al control del campo ante la selección de Colombia, donde otro gran punto a resaltar es la sólida línea defensiva mostrada ante los atacantes colombianos. Dudamel también resaltó la jugada del penal, sobre la cual dejó como reflexión “No nos regalen nada, pero no nos quiten”, a lo que le añadió para concluir la rueda de prensa “Considero que hicimos todo lo necesario, ya faltando 10, 15 minutos para finalizar el juego una jugada aislada, que no fue penal, nos cueste el triunfo, pero somos conscientes del buen partido que hemos hecho y eso nos va a dejar muy fuertes” sentenció el estratega venezolano.

Por otro lado, los ecuatorianos toman este partido con más cautela, saben que Venezuela puede ser un rival mucho más duro que Brasil, tal como aservero el defensa ecuatoriano Pervis Estupiñán “Venezuela puede ser más complicada que Brasil, tienen jugadores que brillaron en su último partido como Soteldo y Herrera”, “Tenemos que tener extremo cuidado”, remarcó en alusión a la labor de tener que marcar a Soteldo. Aunque Kevin Minda, otro defensa de la selección juvenil de ecuador, se mostró bastante optimista de cara al encuentro, asegurando que “los llaneros son rápidos por las bandas” refiriéndose a los venezolanos, “en la cancha hay que saber quién es el mejor”, declaraciones que le dan un toque más de “sazón” al encuentro que se viene, con lo que Minda culminó diciendo “Queremos llegar al Mundial y, porqué no, llegar a ser campeones, pues además estamos en nuestra casa".