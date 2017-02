Previa: Venezuela vs Brasil, un contexto anómalo

La remontada, pese a la posterior eliminación , caracterizaba a la camada como un equipo prometedor para el futuro del balompié criollo. Marzo del 2015, La Vinotinto Sub-17 llegaba al partido contra La Canarinha con un empate y una derrota, necesitada de un triunfo contra Brasil que venía con una victoria y un empate. El primer tiempo terminaba 2-0 a favor de la Verde-amarela con goles de Lincoln y Adryleson. La eliminación parecía el único fin de aquel conjunto venezolano liderado por Wuilker Fariñez y Yangel Herrera pero, voalnte daría pie al comienzo de un resultado que iría directo a los libros de historia vinotinto.

Posteriormente Ronaldo Chacón y un autogol, le otorgaban a los nuestros a la primera victoria del Sudamericano Sub-17 en Paraguay y, una de las pocas oportunidades que le podemos remontar un resultado al Tricampeón mundial de la categoría.

Pese al resultado, Brasil lograría levantar el titulo del Sudamericano Sub-17 mientras que, Venezuela se iba en la primera ronda con esa única victoria. Aquella selección contaba con una columna vertebral comformada por Fariñez, Sandro Notaroberto, Ronaldo Chacón y Marco Farisato quienes,, también dicen presente en el Sudamericano Sub-20 que se está disputando en Ecuador a excepción del jugador del Valencia CF. El crecimiento exponencial de los nuestros aunados a la inclusión de jugadores como Yeferson Soteldo y Ronaldo Peña incrementaron las expectativas de cara a disputar el Mundial de Corea del Sur.

Encontrar los goles para acompañar el desempeño

El pasado juego contra Ecuador, despertó a la bestia que permanecía escondida. La importancia de la anotación de Yangel Herrera cuando, el equipo comenzaba a juntarse cerca de Soteldo significaba que el equipo entendió cual debía ser el principal camino para generar el mayor peligro al arco rival: Jugar para colocar en contextos ventajosos a los habilidosos, principalmente al 10 criollo.

Al mismo tiempo, Ronaldo Peña comprendió que la responsabilidad de un delantero centro posicional no es solo anotar sino, comprender los tiempos en los que el equipo necesita pausa o ser vertical. Analizar la situación y lo que requieren sus movimientos para generar a los volantes ofensivos logren tener espacios. “El funcionamiento estuvo muy correcto, tal cual lo habíamos previsto, que Ronaldo Peña haya entendido que no todos los goles tienen que venir de sus pies fue vital. El crecimiento de Yeferson Soteldo, entendiendo que no es el ‘Llanero Solitario’, y que debe ser más colectivo, nos llevó a vernos superior” confesó el seleccionador criollo Rafael Dudamel.

Conservar las virtudes que aparecieron contra Ecuador debe ser la principal responsabilidad del entrenador de cara a un partido que puede significar ir comprando los pasajes y reservar el hotel en Corea del Sur. “No ha sido fácil pasar tantos partidos sin ganar, pero, hoy el grupo logró aprovechar los momentos claves y mostró un gran fútbol. Es un premio a la constancia” declaró Dudamel.

Penuria Verde-Amarela

El combinado brasileño llega al encuentro contra Venezuela con la necesidad de puntuar para no alejarse del Mundial hecho que no ocurre desde el campeonato realizado en Uruguay 1979 donde la cuarta posición no le fue suficiente para ir al Mundial de Japón.

Rogerio Micale un entrenador inconfundible para el balompié carioca. Ganador del anhelado oro olímpico en Río y creador de un break temporal donde Brasil pasó de ser terrenal a volver a ser el mejor equipo del continente en la actualidad. Su nombre está escrito en los anales de la historia del fútbol brasileño. Pero, ausentarse del Mundial Sub-20 luego de 29 años también puede alimentar a los críticos.

La selección brasileña es dependiente del equilibrio que genera la primera línea de mediocampistas con Henrique Caio y Allan sobretodo contra Venezuela debido a que sus centrales titulares Cunha y Lyanco fueron expulsados contra Uruguay, una de las razones de la derrota. Felipe Vizeu y Richarlyson son los responsables de corromper el orden defensivo rival. "En realidad, tengo que soportar el peso de los jugadores. Estamos bien controlando el juego. Hemos tenido buenas oportunidades para ampliar la ventaja y por desgracia no pudimos. Hubo algunas situaciones durante el juego, creo que hubo una desgracia, por así decirlo. No vi las expulsiones, no puedo decir si está bien o no. Pero creo que los árbitros no se adoptan al mismo criterio” declaró Micale después del partido contra Uruguay.

Cada partido que resta del Hexagonal significa una final para Brasil que, contra Venezuela necesita puntuar para seguir fantaseando con el Sueño Coreano. “Ahora nos centraremos en paso a paso, en un primer momento en la tabla de posiciones. Haremos un seguimiento de Uruguay, que abrió cinco puntos en nosotros y realmente se distanció un poco” cerró Micale.

Antecendentes. Monopolio Carioca

Fecha Resultado Competición 19 de enero 2001 Venezuela Sub-20 1-1 Brasil Sub-20 Sudamericano Sub-20 en Ecuador 27 de enero 2005 Venezuela Sub-20 0-1 Brasil Sub-20 Sudamericano Sub-20 en Colombia 04 de febrero 2009 Venezuela Sub-20 0-3 Brasil Sub-20 Sudamericano Sub-20 en Venezuela 16 de enero 2013 Venezuela Sub-20 0-1 Brasil Sub-20 Sudamericano Sub-20 en Argentina 19 de enero 2015 Venezuela Sub-20 0-2 Brasil Sub-20 Sudamericano Sub-20 en Uruguay

Posibles titulares: