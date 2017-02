Ronaldo Peña no se preocupa ante la ausencia de sus goles en el Suramericano

Google Plus

Ronaldo Peña en acción ante Uruguay | Foto: Prensa Vinotinto sub 20

El delantero venezolano y jugador de la UD Las Palmas, Ronaldo Peña, manifestó que “la meta no es hacer goles, sino ser mundialistas".

"La unión y el trabajo que hemos realizado desde hace más de año y medio están rindiendo sus frutos. Este equipo está muy compenetrado y no existen malas energías ni con el cuerpo técnico, ni dentro del plantel", afirmó el espigado delantero a los periodistas de Meridiano, Roberto Dorta y Daniel Pacheco.

Peña, quien es una de las jóvenes promesas de la cantera de Las Palmas, demuestra una gran madurez, a pesar de su corta edad, al expresar que “Yo soy un jugador versátil que se adapta todo y aunque para un delantero el gol es vital y a mí no se me ha dado, yo me mantengo tranquilo porque estamos alcanzando el verdadero objetivo".

Venezuela buscara la clasificación este sábado ante Argentina, con el que igualo sin goles en la primera ronda del campeonato y necesita al menos un empate frente a la albiceleste y que Brasil iguale o pierda con Colombia.

La clasificación del hexagonal está liderada por Uruguay, con 9 puntos; seguido por Ecuador y Venezuela, 7 puntos; Brasil, 5; Argentina, 4 y ya descolgado Colombia, 1 punto.

Ultima fecha:

Argentina-Venezuela

Colombia-Brasil

Ecuador-Uruguay