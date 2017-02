Arango: “Preferí irme antes de discutir”.

Foto: Rafael Ángel Araujo

Desde la ausencia de la zurda de oro en la selección de Venezuela, ha pasado muchas incognitas por todas las mentes de los venezolanos y/o venezolanas que siguen a nuestra vinotinto de porque Juan Fernando Arango Saenz salió en un giro tan drástico cuando Noel “Chita” Sanvicente era el estratega de la selección nacional.

El actual jugador y capitán del Zulia FC, otorgó este domingo una entrevista al reconocido programa “Shirley Varnagy” en Venevisión Plus en donde hablaron de su pasado, presente y futuro dentro del fútbol de alto rendimiento y también sobre el caso Sanvicente-Arango.

“Su idea era manejar a la selección al igual que en el Caracas Fútbol Club o Zamora Fútbol Club (equipos donde dirigió Sanvicente) y nosotros somos adultos”, comentó Arango sobre el pasado entrenador de la Vinotinto.

Arango, también apuntó sobre la Copa América 2015 en la que fue su última competición internacional con Venezuela: “Después de la Copa América tomé mi decisión de retirarme. Yo sentí que era el momento, estaba cansado; no me fui por Sanvicente pero preferí irme antes de discutir”.

Para finalizar, Juan Arango comentó que su retiro del fútbol profesional será entre unos dos o tres años y que de cara a un futuro verá que le ofrecen: “Mi retiro está planteado en dos o tres años. No me veo como entrenador. Me veo más de representante de jugadores que de entrenador”.