Valoyes: "Mientras no este César, tenemos que buscarle la variante al juego"

Foto: Departamento de Prensa Deportivo La Guaira

El delantero colombiano del Deportivo La Guaira, Zamir Valoyes, ofreció unas declaraciones luego de ser la pieza clave de la victoria del equipo de Eduardo Saragó 1-0 sobre Estudiantes de Mérida en el Estadio Olímpico de la UCV por la tercera jornada del Torneo Apertura 2017.

“Complicado, sabíamos desde un principio que iba a ser un partido muy difícil ante un gran rival, nosotros desde el primer minuto fuimos a buscar el partido y eso hicimos, más allá de que nos encontramos a un Estudiantes con el deseo de ganar” analizó luego del partido el ariete ex Deportes Tolima de colombiano

Al mismo tiempo, hizo un paréntesis para hablar de los comportamientos de los atacantes del Deportivo La Guaira, “Esa era la idea en el ataque tener mucha movilidad, tratar de que no nos referencien tan fácil y hoy eso fue lo que se vio, gracias a Dios me he entendido muy bien con Edwin y espero que sigamos así”.

“Mientras no esté César que es un conductor nato, tenemos que buscarle la variante al juego. Él es un jugador que le gusta tener mucho la pelota en los pies y sabe lo que hace, gracias a Dios se nos dio de la mejor manera y esperemos seguir por esta senda del triunfo” declaró sobre la ausencia del Maestrico González en el partido contra Estudiantes de Mérida.

El próximo partido de la Pandilla del Litoral será contra el Deportivo Táchira de Santiago Escobar en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. “Nosotros vamos de menos a más, sabemos que apenas van tres fechas y sabemos que no hemos conseguido nuestro mejor nivel y trataremos de seguir trabajando para llegar a nuestro nivel”

“Esperemos que sigamos así, espero que siga los éxitos para mí, los goles. Pero sobre todo los triunfos que para eso trabajamos y es lo que más nos importa”. Concluyó el ariete que convirtió su tercer gol en el campeonato y se ubica en el segundo lugar de la tabla de goleadores.