Yeferson Soteldo: “Los jugadores pequeños somos los mejores”

Yeferson Soteldo, se convirtió en uno de los fichajes más caros en la historia de Huachipato. “Manzanita” arribo a Talcahuano por una cifra de 1.5 millones de dólares. El venezolano, figura de la selección vinotinto sub-20 que consiguió el boleto al Mundial de la categoría, no se amilana ante su baja estatura y dejó muy claro que “los jugadores pequeños son los mejores”.

En el Sudamericano, además de sus participaciones en copas internacionales con el Zamora FC de Venezuela, demostró que más que ser un plus en contra, su estatura no influye en su rendimiento de manera negativa, sino de forma positiva, ya que su juego y quiebre de cinturas, deja a más de un jugador del equipo rival atrás en sus largas e indetenibles cabalgadas.

“La estatura no tiene nada que ver con jugar bien o no. Para mí, los mejores jugadores son pequeños, como Lio Messi. Así tengo más equilibrio y rapidez. Me siento muy orgulloso de tener este tamaño. En Venezuela era el más pequeño del campeonato, pero no me afectó en nada. Por el contrario, me ayudó bastante porque hice muchas cosas buenas”, afirmó el jugador para el diario La Cuarta.

Soteldo, se refirió a Huachipato como un club “familiar”, además comentó de la acertada decisión de aterrizar en Chile para seguir desarrollando su fútbol, a pesar de otras ofertas. "Creo que fue una decisión correcta venir para seguir creciendo como jugador y tratar de ayudar al equipo para que logre grandes cosas. Estoy contento de llegar", aseguró.

En la tercera fecha del Torneo Clausura de Chile, Huachipato se enfrentará a la Universidad de Chile. El duelo está programado para este viernes 17 a partir de las 6:00 pm (hora de Venezuela).

“No me genera presión debutar contra la "U". Quiero seguir demostrando mi nivel y mi idea es jugar el viernes. Físicamente estoy bien”, expresó el nativo de Acarigua, Venezuela en vísperas de los que podrían ser sus primeros minutos con el cuadro acerero.