Michael Covea: "Rechacé varias ofertas para venir a Tolima"

Foto: Prensa Deportes Tolima

Luego de haber sido presentado como nuevo refuerzo del club Deportes Tolima de la primera división del futbol colombiano, Michael Covea se ha quedado en el dique seco tras ser dejado en libertad por el club neogranadino luego de no haber sido inscrito en la nómina del club para disputar la liga del vecino país.

Covea, llegó al club de Ibagué para este nuevo torneo proveniente del San Martín de San Juan de Argentina, club en el que estuvo meses sin jugar debido a problemas con la directiva, y se esperaba que fuese uno de los jugadores importantes en la ofensiva del club tolimense pero al final no entró en los planes y decidieron no hacerlo parte del grueso de jugadores.

El jugador que debutó como profesional con la camiseta del Deportivo Petare venezolano acusó a la directiva del conjunto de Ibagué de cambiar muchos términos del contrato, los cuales lo perjudicaban a él, según declaró para el portal El rincón del Vinotinto. "Yo llegué a Tolima con un contrato que se había hablado y fue todo aceptado. Y a medida que pasó el tiempo las condiciones fueron cambiando, pero no a mi favor sino en contra. Y pude aceptar algunas", afirmó el jugador criollo.

"Rechacé varias ofertas para venir a Tolima. El presidente estaba al tanto de eso. Apostamos a lo deportivo, además tenía un compañero como un hermano, quien me había hablado bien del club. Pero las cosas no salieron como pensaba", sentenció Covea, quien ahora debe buscar un nuevo club tras la frustración de no haber podido si quiera debutar con el equipo colombiano.

En ese sentido el volante ofensivo aseguró que se va con un sabor amargo al no haber podido debutar con el club, luego de haber llegado con mucha ilusión y “ganas de dar lo mejor de mí, de romperla, de que ganara tanto el club como yo".

El fututo del internacional sub-20 con Venezuela no está claro, puede volverse a la Argentina o repatriarse en el fútbol venezolano, pero eso se resolverá a contrarreloj porque quedan poco días para el mercado de contrataciones en el continente.