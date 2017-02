Previa Metropolitanos FC - Caracas FC : La búsqueda de los 3

FOTO: Prensa Metropolitanos

El Estadio Nacional Brígido Iriarte albergará el choque entre Metropolitanos FC y el Caracas FC siendo el partido correspondiente a la 5ta jornada del Torneo Apertura 2017 del Fútbol Venezolano.

Concretar es la clave

Metropolitanos jugará de local en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de la ciudad de Caracas, viene justamente de perder en la jornada 4 por 0-2 ante el Aragua FC en un partido que pese a los vastos intentos de “Los Violetas” de conseguir el gol, no fueron suficientes a la hora de aprovechar las oportunidades que tuvieron en el encuentro; el primer gol del compromiso fue al minuto 16 gracias a la asistencia de Juan Antonio García que José Torres no

desaprovechó y anotó su primer tanto en esta temporada, al terminar los primeros 45 minutos el local lo intentó pero sin éxito, ya entrando al tiempo suplementario Metropolitanos tuvo el 1-1 en su haber gracias a un tiro libre que cobró el capitán Anderson Arciniegas pero el balón se estrelló en el vertical derecho del arco defendido por Yhonathan Yustiz; sin embargo, después de ello llegaría el 2do gol del partido en los pies de Framber Villegas dando cifras definitivas a un equipo local que intentó hasta el final pero que no logró finalizar como se debe. Alfredo Padilla cree que “cuando entre el primer gol, van a venir muchos y comenzarán a llegar seguidos” el volante ofensivo también opina que lo que se debe hacer es “tratar de marcar y así darle mayor tranquilidad a los defensas y no darle tanta responsabilidad a ellos” Metropolitanos está en la necesidad de poder obtener su primera victoria tras 4 jornadas disputadas en donde ha empatado 1 y perdido 3 teniendo un solo punto de doce posibles; ahora bien, es importante recalcar que el torneo apenas está comenzando, pero lograr el triunfo ante “Los Capitalinos” haría que los aleje del último puesto de la tabla de clasificación, solo es cuestión de saber aprovechar las oportunidades que se les presente en el partido y no confiarse de un Caracas que, pese a no haber conseguido en las primeras jornadas los resultados que esperan sigue siendo un equipo de cuidado.

Solo vale ganar

El Caracas FC visitará el engramado del Brígido para enfrentarse al conjunto "Violeta" quien marcha en la última posición en la clasificación del Torneo Apertura 2017 del Fútbol Venezolano, el equipo dirigido por Noel "Chita" Sanvicente, buscará la senda de la victoria tras haber conseguido un amargo empate contra el Zamora FC en el Estadio Olímpico de la UCV; "Los Rojos del Ávila" buscaron desde el comienzo del compromiso el gol que les diera la ventaja en el marcador, hasta que en el minuto 17 gracias a un centro de Evelio Hernández que cabeceó contundentemente el delantero, Edder Farías pondría el 1-0 parcial a favor de "Los Capitalinos", el cuadro de Barinas buscó el arco defendido por Wilker Faríñez pero este no dejaba que hiciesen daño a portería. Ya cuando faltaban 10 minutos para el final del encuentro llegó Ángel Faría quien con un zapatazo selló el 1-1 definitivo que los mantiene en la primera posición de la liga. El equipo de "Chita" solo le

vale ganar para agarrar más confianza en su haber y seguir escalando posiciones en la tabla, a medida que vayan pasando las jornadas determinará muchas cosas en cuestión del funcionamiento del equipo,por si fuera poco ambos equipos se han enfrentado 3 veces dando y en los tres cotejos ganó el Caracas, en pocas palabras la victoria debería estar al bolsillo. Ganar sería un buen augurio para ir con la mente despejada a Paraguay para enfrentarse a Cerro Porteño. El jugador de confianza en el equipo es Evelio Hernández, puesto que los 4 goles que ha cosechado el conjunto capitalino, 3 ha sido por vía aérea por un centro del oriundo de Yaracuy es alguien inamovible en el mediocampo del equipo.