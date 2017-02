Imanol Iriberri ahora es negriazul| FOTO: Prensa Mineros de Guayana

El experimentado jugador argentino, Imanol Iriberri, regresa a Venezuela luego de su paso con el equipo Crucero del Norte de Argentina para jugar nuevamente con otro equipo venezolano quien esta vez es el equipo de Mineros de Guayana.

El futbolista argentino ya sabe qué es jugar en Venezuela porque ya ha jugado con equipos como Estudiantes de Mérida y el Deportivo La Guaira- con quien disputó Copa Sudamericana- y ahora llega a Mineros de Guayana que espera poder luchar por el campeonato en este semestre.

El futbolista argentino que será dupla de Richard Blanco en el ataque, tras su llegada comentó a la prensa del equipo que viene a aportar su granito de arena. “Mis expectativas son altas y la misión como grupo es intentar pelear el campeonato para regalarle un título a toda nuestra gente”. “Estaré enfocado en ajustarme al ritmo de juego del club. Afortunadamente eso se obtiene con el correr de los días, creo que no tendré problemas en ese sentido”, dijo el ex jugador de Boavista Porto FC de Portugal.

Imanol llega procedente de “El Colectivero” luego de no recibir minutos en aquel club, tan solo llegando a disputar un solo encuentro como titular en la Primera B Nacional donde disputó los 90 minutos reglamentarios. En la página “Misiones Online” de Argentina en un artículo que fue hecho el 5 de enero del año en curso, el club argentino había empezado su pretemporada sin la presencia de Iriberri “porque está definiendo su situación contractual y en las próximas horas se puede desvincular por motivos personales”, según informó el equipo. Aunque el ex Deportes Tolima comentó “Físicamente me siento bien, realicé la pretemporada en Argentina y no he parado de trabajar”.

El oriundo de Mar de Plata, tendrá contrato con el club hasta el 31 de diciembre del 2017.