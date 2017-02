Previa Deportivo Lara - Portuguesa FC: Primer derbi rojinegro de la temporada

Los larenses atraviesan un gran momento y son los candidatos principales a quedarse con el Derbi / FOTO: Deportivo Lara

El próximo lunes, Deportivo Lara y Portuguesa jugarán su partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2017. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Cabudare.

Ambos rojinegros llegan en situaciones diferentes. Los locales, llegan en tercer lugar pero empatados en puntos con el primero de la clasificación, Deportivo la Guaira. Por otra parte, Portuguesa llega en la parte más baja de la tabla y con tan solo un punto.

Así se presentan las escuadras

El Deportivo Lara llega tras ganarle a Zamora en Cabudare. El cuadro del DT Leo González, logró vencer a los de Barinas con un tanto de Darwin Gómez, quien atraviesa un gran momento junto a su equipo.

Celebración de Gómez ante Zamora / FOTO: Deportivo Lara

Los crepusculares vienen haciendo un gran torneo. Además, están invictos en casa y no han encajado ni un solo gol, lo que habla de una gran defensa liderada por Cichero. El buen desempeño de toda la plantilla, ubican al equipo entre los primeros de tabla; se encuentran terceros con la misma cantidad de puntos que el líder.

La otra cara de la moneda, el Portuguesa FC, llega en un momento complicado. Los visitantes, vienen de caer 0-3 ante Deportivo JBL en el Estadio José Antonio Páez y se encuentran en la parte baja de la tabla con tan solo un punto.

Postal del Portuguesa FC - Deportivo JBL / FOTO: Deportivo JBL Zulia

La mala situación de los rojinegros, se tradujo en el despido de su técnico Horacio Matuszyczk. Acto seguido, Carlos Horacio Moreno tomó las riendas del equipo y debutará ante el Deportivo Lara el próximo lunes.

Últimos enfrentamientos entre rojinegros

El año pasado, ambos equipos se enfrentaron un par de veces. En el Apertura y posteriormente en el Clausura. En el primer torneo, pactaron un empate 1-1, en el Estadio Metropolitano de Cabudare, con goles de Tulio Etchemaite sobre la hora y Erick Sarmiento.

Luego, en el Clausura 2016, el Deportivo Lara visitaría a Portuguesa y lograrían sumar los tres puntos en el José Antonio Páez. En esa ocasión, marcaría Manuel Murillo para los locales y Darwin Gómez junto a Cesar “el peluche” González, para los larenses.

Andreutti, González, Herrera y Gómez celebrando una anotación ante Portuguesa / FOTO: Deportivo Lara

Cabe resaltar, que los derbis rojinegros suelen ser bastante polémicos por la intensidad con la que se juegan estos partidos. De hecho, existen episodios trágicos en enfrentamientos de Lara y Portuguesa.

Declaraciones previas al partido

El técnico de los locales, Leo González habló sobre el pasado triunfo a Zamora diciendo: “Ganarle a Zamora eso no es todos los días, eso nos da un envión muy alto, hacerlo nos deja contentos y tranquilos, pero no podemos celebrar mucho porque ya tenemos el juego del lunes encima”. Además, también habló de la importancia de dejar el arco en cero como ha venido haciendo su equipo.

El jugador Winston Azuaje, dio declaraciones sobre lo que será el partido ante Portuguesa: “A pesar que está en la parte baja de la tabla, Portuguesa no es un equipo fácil, tiene jugadores de jerarquía que pueden causar bastante peligro y nosotros debemos contrarrestar todo eso como lo hicimos contra Zamora, donde tuvimos un buen juego”.

Carlos Horacio Moreno en su presentación con Portuguesa / FOTO: Portuguesa FC

Por otra parte, el nuevo técnico de Portuguesa, Carlos Horacio Moreno manifestó su felicidad en la presentación como nuevo DT del equipo: “Ya que nací como futbolista en Portuguesa y aquí conseguí cosas que jamás conseguí en Argentina. Cuando me llamaron no hice cuentas ni planes, acepte sencillamente porque este equipo tiene deudas deportivas que trabajaré para saldar”, expresó.

El argentino también habló sobre los objetivos que se plantea en esta nueva etapa con el club rojinegro: “Quiero que Portuguesa FC batalle fuerte porque no lo quiero de la mitad de la tabla hacia abajo. No vengo por dinero, porque no me conforma llevarme la plata a casa, llego para que este equipo sea el de antes”.