Deportivo Lara logra la victoria más abultada de su historia

Deportivo Lara y Portuguesa FC, jugarían su partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2017 en el Estadio Metropolitano de Cabudare en lo que sería el primer derbi rojinegro de la temporada. Ambos equipos llegan en diferentes situaciones y necesitaban ganar por sus respectivos motivos; Deportivo Lara necesitaba la victoria para liderar la tabla de clasificación y Portuguesa FC, necesitaba los tres puntos para levantar cabeza y salir de las casillas del fondo.

Tras los 90’, los larenses sumarían las tres unidades, luego de ganarle por marcador de 6-0 a su rival; la mayor goleada en lo que va del Apertura 2017. Con esta victoria, los dirigidos por Leo González se ubican en el primer puesto del campeonato.

Apagada primera parte

El partido comenzaría a las 16:30, bajo la dirección de Isley Delgado. Los equipos saldrían a la cancha, buscando dominar con su estilo de juego. Sin embargo, no hubo un claro dominador en la primera mitad y el partido se notó bastante trabajado en la zona medular del campo, donde el balón cambiaba de equipos, más que de dirección.

Por parte de los locales, el vinotinto sub-20, Antonio Romero, sería una de las mejores piezas de su equipo. Sin embargo, su partido en la primera parte iría de más a menos, con algunos intentos en el comienzo del encuentro. El rival, Portuguesa FC, presentaría las opciones más claras en el primer tiempo.

Postal del encuentro / FOTO: Deportivo Lara

Los visitantes tendrían una opción en la segunda jugada de un tiro libre que acabaría en el poste, sin embargo, se pitaría un offside y todo quedaría invalidado. Poco después, Sarrautte, probaría también desde un tiro libre que el arquero Curiel sacaría con una gran tapada. Portuguesa era más y el depor sufría en los balones parados; así, nos iríamos al medio tiempo.

Goleada por todo lo alto

Recién comenzaba la segunda mitad y el Deportivo anotaba el primer tanto del partido. Al 46’, Gómez asistiría a Jesús Hernández que con un cabezazo pondría el primero para los locales. Con el gol, se inclinaba la balanza para los crepusculares; de a poco, el equipo de Leo González se haría superior y la visita se hundía.

Al 55’, con una gran jugada individual, Bernaldo Manzano pondría el segundo para su equipo. “El tractor”, como es apodado el volante de primera línea, ingresaría en el inicio de la segunda mitad y aparecería para marcarle a su ex equipo, donde fue capitán la pasada temporada.

Celebración de Manzano tras anotarle a su ex equipo / FOTO: Deportivo Lara

Tan solo dos minutos después, aparecería uno de los hombres del momento y ampliaría la ventaja, Darwin Gómez aportaba su granito de arena para poner el tercero y posteriormente, al 75’ anotaría su segunda diana y el 4-0 parcial; ambos goles fueron muy similares, desbordando desde la parte derecha y definiendo cruzado ante el arquero Lima.

Gómez ante Portuguesa / FOTO: Deportivo Lara

Alexis Ramos, se estrenaría en las redes con su nuevo equipo. Tras un grave error en defensa, Manzano asistiría a su compañero en la primera línea de volantes y este anotaría su primer gol con el cuadro rojinegro. Ramos, había tenido dos llegadas antes de anotar, las cuales habían pasado desviadas del arco rival.

Para cerrar con broche de oro, aparecería nuevamente Jesús Hernández con un golazo. El delantero tras una gran jugada individual sacaría un misil en el área y anotaría su segunda diana del partido y quinta del Torneo, donde lidera la tabla de goleadores.

Situaciones tras el encuentro

El Deportivo Lara sigue demostrando el potencial que tiene para ganar el Apertura. Nuevamente dejaron el arco en cero y esta vez golearon en un partido importante, ante un rival que no atraviesa su mejor momento. Los larenses, visitarán la próxima jornada al Deportivo la Guaira.

Por otra parte, sigue la mala racha de Portuguesa. El equipo dirigido por Carlos Horacio Moreno no levantaba cabeza; cabe resaltar, que el nuevo director técnico del equipo, Moreno, no pudo estar desde la parte baja dando indicaciones al no estar autorizado aun por la federación. La próxima jornada, el equipo recibe en casa al Monagas SC.