Caracas sufrió para empatar el partido

El día jueves, 2 de marzo, la Copa Sudamericana volvería a sentirse en el continente, en esta ocasión el estadio "Defensores del Chaco" sería la sede para el encuentro entre el Cerro Porteño frente al Caracas F.C., por el partido de Ida de la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2017. Para este encuentro, los locales se mostraban muy superiores en los papeles, todo mostraba que los dirigidos por Gustavo Florentín lograrían una fácil victoria ante los venezolanos.

El partido iniciaba y los locales jugaban al balón en largo, buscando atravesar por aire la línea defensiva del Caracas, las oportunidades de cara al arco de Fariñez no tardaron en llegar, al minuto 13´, Rodrigo Rojas remataría fuerte y al medio a portería, Fariñez en 2 tiempos despejaría el balón de su área. Tan solo 10 minutos después, el "Palito" Pereira durante el saque de banda le daría el balón a Oscar Ruíz, quién acomodaria la esférica y tiraría el centro al punto penal, lugar donde el atacante Nélson Valdez estaría esperando para definir con un buen cabezazo y poner el 1-0 a favor del Cerro Porteño, el equipo de Sanvicente no encontraba su juego en el campo. Esto tan solo era una señal de lo que se le venía encima al Caracas.

El equipo local cada vez se hacía más grande, estando bien parados en la cancha y ejerciendo una presión alta, tendrían asediados a la visita en su campo, forzandolos a cometer errores, al minuto 34´ luego de recuperar el balón en campo del Caracas, Candia tiraría un buen centro al punto penal, donde Oscar Ruíz conectaría de cabeza pero estrellaría el balón en el travesaño del arco defendido por el jóven Fariñez, el arquero a pesar de haber encajado el 1er gol del encuentro de a poco se iba convirtiendo en el héroe del equipo dirigido por el "Chita", evitando que la diferencia se fuera ampliando. El primer tiempo termino con dominio total del Cerro Porteño, el equipo local generaba muchas ocasiones pero le costó concretarlas.

El Caracas F.C. tuvo que esperar hasta el minuto 53´ para ver la primera ocasión clara de gol, en donde el recién ingresado a la cancha Rafael Arace, ejecutaría el centro al punto penal donde el delantero venezolano Sergio Córdova no lograría conectar para poner el empate en el marcador, el Caracas no se rendía y quería dar más de sí en el partido. Al minuto 56´, Jorge Rojas remataría a puerta en un tiro libre ejecutado a unos 30 mts del arco de Fariñez, nuevamente el arquero venezolano rechazaría el balón aunque en la acción recibiría una falta en la zona defensiva. En el transcurso del minuto 64´ Sergio Córdova recibiría una dura entrada en el área rival, el árbitro no lo dudaría 2 veces y pitó penal a favor del Caracas, penalti ejecutado por el experimentado Edder Farías, quien con un disparo raso al palo derecho del arquero pondría el 1-1 definitivo en el encuentro.

La serie entre estos 2 equipos se decidirá en la Capital Venezolana el próximo 11 de mayo, al conjunto del Paraguayo le urge ganar sí o sí para sentenciar la eliminatoria, mientras que los dirigidos por Noel Sanvicente, tienen que hacer todo lo posible por mantener el resultado, puesto que el "Gol de visitante" le estaría dando el pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana