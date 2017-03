Previa Portuguesa FC - Monagas SC: Los rojinegros buscarán su primera victoria

Google Plus

FOTO: Prensa Portuguesa FC

El Estadio José Antonio Páez será el recinto en donde el Portuguesa FC y el Monagas SC se verán las caras este domingo 5 de febrero que será el partido correspondiente a la jornada 6 del fútbol profesional venezolano. El pentacampeón de nuestro fútbol marcha en la última casilla de la tabla de clasificación del Torneo Apertura, y buscará con su nuevo técnico, Carlos Horacio Moreno, su primera victoria que los haga respirar un poco en sus aspiraciones de poder continuar en primera división.

El “Rojinegro” viene de perder por una goleada 6-0 el pasado lunes contra el Deportivo Lara, partido que fue el estreno desde el banquillo del técnico Moreno en reemplazo de Horacio Matuszyczk, un partido en donde el equipo portugueseño no se halló en su juego ante el conjunto dirigido por Leo González, ahora bien solo queda pasar la página de tan duro golpe y hacer respetar la casa ante unos "Guerreros del Guarapiche" que buscarán conseguir una victoria que los mantenga peleando por los puestos superiores de la tabla.

Solo vale ganar

Los “Guerreros del Guarapiche” buscarán continuar con su buen momento tras vencer el pasado sábado a Mineros de Guayana con marcador de 4-3 en el estadio Monumental de Maturín, gracias a los goles de Luis “Cariaco” González (36’, 87’, 90+1’) y de Joaquín Lecinas(49’) el conjunto del Monagas se sitúa en el puesto 10 a tan 4 puntos del cuarto lugar que ocupa actualmente el Zulia FC, con una victoria de visitante los haría subir de casillas para seguir acechando los primeros lugares de la clasificación y así seguir mandando al pozo de la tabla al Portuguesa.

Monagas no le gana de visitante al Portuguesa desde el 19 de octubre del 2008

Últimos enfrentamientos

En los último 4 choques que disputaron ambas escuadras, El historial favorece a Portuguesa con 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, pero al conjunto “Azulgrana” se le ha puesto difícil cosechar puntos en el engramado del José Antonio Páez, puesto que Monagas no le gana de visitante al Portuguesa desde el 19 de octubre del 2008, este partido finalizó 1-2 con goles en ese entonces de Armando Maita en el minuto 36 y de Daniel Godoy al 71; en cambio el gol del Portuguesa fue obra del colombiano Julián González.

Mosquera tiene fe

El delantero colombiano Andrés Mosquera, habló sobre el nuevo esquema inyectado por el cuerpo técnico que comanda Carlos Horacio Moreno, en estos primeros días dirigiendo el banquillo rojinegro, "Es una gran persona muy bien preparada, desde el primer día trata de hablar con todos nosotros, en cada entrenamiento siempre intenta tener el grupo con alegría y eso es importante; sobre todo por el momento que estamos pasando, nos dice que tengamos fe y que sólo sigamos trabajando, sabemos que la situación es complicada pero hay que comenzar a ganar" señaló el cafetero.