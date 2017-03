Los líderes pactan empate en el Olímpico de la UCV

Google Plus

Los líderes del Apertura 2017 jugaban su partido correspondiente a la sexta fecha de la competición en el Estadio Olímpico de la UCV. El partido era el más atractivo de la jornada, al disputarse entre los primeros equipos de la clasificación.

Culminaron los 90’ y el invitado especial nunca llegó, aunque estuvo cerca de hacerse por parte del cuadro larense. Finalmente, el encuentro acabó con un empate sin goles y las cosas quedaron iguales en la punta. Por los momentos, el Deportivo Lara sigue siendo el líder.

Una primera parte muy estudiada

El partido comenzó y ambos equipos salieron a manifestar su juego en el campo. En los primeros minutos, sin un claro dominador, ambas oncenas atacaban y defendían, sucesivamente. El encuentro se tornaba atractivo al ser de ida y vuelta en su inicio.

Sin embargo, no había oportunidades claras en el transcurso de la primera mitad. Al minuto 12’, el central Daniel Briceño tuvo un tiro libre a favor de la visita, que pasó cerca del arco rival pero no causó mucho peligro. Seguía pasando el tiempo, y antes de la media hora de partido, el balón se movía por la zona medular, casi sin llegar a las áreas; el encuentro empezó a ser muy disputado en el medio y no aparecían opciones claras de gol.

Por los locales, hubo un primer tiempo excelente para Cesar “el maestrico” González, quien junto a Valoyes, representaron el mayor peligro para los rivales. El capitán de La Guaira, aparecía en el medio y era uno de los diferentes en el encuentro, tratando de filtrar pase y sacarse rivales con individualidades. Al otro lado, destacaba la solvencia defensiva que ha venido mostrando el cuadro del DT Leo González, en las pocas llegadas de los naranjas.

Jesús Hernández en la oportunidad más clara que tuvo / FOTO: Deportivo Lara

Al 44’, Jesús Hernández, tendría otra para los larenses, pero en el área no alcanzaría a rematar bien y el balón llegaría a las manos del portero. En los últimos minutos, Valoyes y el juvenil López, intentarían llevar peligro al arco defendido por Curiel, aunque sin suerte el partido llegaría al descanso.

Segunda mitad y dominio larense

Comenzaba la segunda parte y el cuadro visitante, se hacía con el balón buscando el gol que los pusiera en ventaja. Los crepusculares, dominaban el partido luego del descanso. Sin duda, lucían muy superiores a sus rivales que se notaban un poco desconcertados tras el descanso.

Joel "Bicicleta" Infante fue de los mejores en la visita / FOTO: Deportivo Lara

Hombres como Andreutti e Infante, llevaron la batuta en el cuadro larense con actuaciones muy destacadas. El primero, aparecía en cada rincón del encuentro con diversidad de funciones. Mientras, “Bicicleta” Infante, llevaba los tiempos del encuentro y hacía de las suyas con exquisitas individualidades. Además, filtraba pases a las bandas, donde el depor intentaba hacer daño al equipo de Saragó.

El cuadro local, aunque pasó la mayor parte de la segunda mitad defendiendo su área, también tuvo algunas oportunidades que gracias al arquero rival, Curiel, no pudo capitalizar. El colombiano y ex Deportivo Lara, Zamir Valoyes, probaría al guardameta desde larga distancia con un misil que acabaría en un córner. Posteriormente, el maestrico tendría una de tiro libre que de no ser por el arquero del depor, acabaría en gol.

Valoyes representó parte del peligro local / FOTO: Dvo La Guaira

En las últimas acciones del partido, los larenses eran claros dominadores sin respuesta de La Guaira. Sin embargo, no lograrían capitalizar oportunidades que crearían los delanteros Hernández y Quintero.

Finalmente, el partido acabaría empatado sin anotaciones y los líderes del torneo, no se sacarían ventaja. El Deportivo Lara seguiría punteando y el Deportivo La Guaira un puesto por debajo empatados con Zamora FC.

Situaciones tras el encuentro

El Deportivo La Guaira, sigue invicto en casa y en los primeros puestos de la clasificación con 11 unidades, la misma cantidad que el Zamora FC. Nuevamente mostraron buen fútbol, aunque en esta ocasión no fueron quienes ofrecieron el mejor juego. En la fecha siguiente, se medirán ante Trujillanos FC, en condición de visitante.

Por otro lado, el Deportivo Lara continua demostrando una solvencia defensiva impresionante; Cichero ha tenido tres acompañantes (Aponte, Zapata y Briceño) y con todos se ha visto una defensa sólida y sin dudas. Los crepusculares demostraron una vez más razones para liderar el torneo. En la próxima fecha se enfrentan al Atlético Socopó en el Metropolitano de Cabudare.