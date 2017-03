Carlos Rivero: "Enfrentar a Táchira tiene un morbo importante"

Carlos Rivero / Foto: Prensa Carabobo FC

El Carabobo FC tendrá su duelo más importante en lo que va de temporada cuando visite el Templo Sagrado del fútbol venezolano para medirse a un invicto Deportivo Táchira por la sexta jornada del torneo apertura 2017, siendo uno de los compromisos más resaltantes de la fecha en Venezuela y del cual se espera haya un gran espectáculo futbolístico.

Uno de los pilares de la defensa en la “Vinotinto Regional” es el defensor Carlos Rivero, futbolista nacido que tuvo un paso importante por el Carrusel Aurinegro y que afirmó en declaraciones a la prensa del Carabobo FC que visitar Pueblo Nuevo siempre es especial y que enfrentar al conjunto aurinegro siempre tiene morbo, más aún luego de su paso por el equipo de San Cristóbal.

“Kaki” expresó que ambos equipos son los mismos a los que más aprecia dentro del fútbol venezolano, debido a que es valenciano y fue canterano del Carabobo FC, además de debutar profesionalmente en el Granate, mientras que con el Deportivo Táchira vivió momentos inolvidables, que asegura él no se viven en ninguna otra parte del país.

Carlos Rivero como jugador del Deportivo Táchira / Foto: El Universal

Además de eso, el defensor valenciano tomó la palabra para hacer autocrítica del partido ante Atlético Socopó de la jornada anterior. “El partido se nos complicó en el segundo tiempo. Era algo que teníamos que evitar a toda costa y no lo supimos manejar. Luego lo supimos contrarrestar, pero es algo que no podemos seguir permitiendo”, aseveró el ex jugador del Deportivo Anzoátegui, quien afirmó que a pesar de la victoria no fue el mejor partido de su equipo.

Mientras tanto, Rivero desmenuzó al Deportivo Táchira que dirige el colombiano Santiago Escobar y en su análisis sostuvo que el Táchira es un club grande que cuenta con muchas armas para generar peligro. “Táchira mantiene una defensa muy ordenada, tienes jugadores interesantes arriba como (Víctor) Aquino que es un killer, tienen a Pedro Ramírez que tiene una capacidad asociativa bastante importante y eso hay que apuntarlo”, finalizó.