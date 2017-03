Imanol Iriberri: "No dudé en venir a Mineros"

Google Plus

Imanol Iriberri celebrando su anotación. Fotografía: Prensa Mineros De Guayana.

Imanol Iriberri tuvo un debut para recordar con la escuadra Negriazul. Tan sólo bastaron 17 minutos en cancha para que el marplatense se estrenará con su nuevo equipo en el presente torneo Apertura 2017. Y para mayor satisfacción del Albiceleste, convirtió en la fecha que celebraba su treintena.

"Estoy muy contento por arrancar marcando y ayudando al equipo a conseguir los tres puntos", manifestó Iriberri. "Uno como delantero vive del gol. El delantero le da confianza a los compañeros y a la gente que lo trajo con goles", enfatizó el jugador sureño. "En lo personal, me ayudó bastante encontrarme rápidamente con el gol, y más si benefició a que el equipo pudiera conseguir las tres unidades de local, que era lo más importante para poder mantenernos en los primeros lugares de la tabla", agregó el Albiceleste, en conversación exclusiva con VAVEL Venezuela.

AMPLIO RECORRIDO INTERNACIONAL

Boavista FC de Portugal, Deportes Tolima de Colombia, Jorge Wilstermann de Bolivia y Aldosivi y Crucero Del Norte de su país natal, son algunos de los clubes por los que Imanol Iriberri ha dejado su huella futbolística. El también ex Deportivo La Guaira y Estudiantes de Mérida, acumula más de 40 anotaciones en su carrera como profesional. "Tuve la suerte de conocer varias ligas de fútbol, pero en Venezuela me siento muy cómodo", informó.

"El profe (Juan Domingo Tolisano) ya me conocía. No dudé cuando me mandó un mensaje para ver si quería venir", reveló el jugador de 30 años de edad. Imanol Iriberri ofreció palabras de elogio para con su nuevo club, "Sé que Mineros es una institución muy grande, que hace muy bien las cosas y que tiene un proyecto muy ambicioso". "Es un equipo que va a pelear siempre arriba. Espero ayudar con mi experiencia tanto fuera como dentro de la cancha, forman un grupo muy humilde y trabajador que se lleva muy bien", agregó.

ADAPTACIÓN A MINEROS

"Se hace fácil cuando se llega a un lugar donde se conoce gente y, además, cuando comparten los mismos objetivos", manifestó Iriberri. "Para mí es un honor llegar a un equipo con grandes figuras como el Taca (Julio Machado), Rolo (Rolando Escobar), Richard Blanco y el mismo Javier López", informó. "Me hicieron sentir muy a gusto desde el primer día que llegué", concluyó el jugador argentino.