Junior Moreno: "Rescato la actitud del equipo"

11 inicial del Zulia FC ante Chapecoense / Foto: Prensa Zulia FC

El volante defensivo del Zulia FC, Junior Moreno, realizó unas declaraciones exclusivas para VAVEL Venezuela después de la derrota del conjunto zuliano ante el Chapecoense de Brasil por la Copa Conmebol Libertadores de América 2017.

“Un sentimiento amargo por la derrota pero rescato la actitud que tuvo el equipo, siempre con la entrega para dejarlo todo en la cancha. Me pareció que no fueron superiores a nosotros, siempre tuvimos la pelota pero no supimos concretar las oportunidades que creamos algo que ellos si supieron hacer”, aseveró el número 8 del Zulia, que debutó en la Copa Libertadores.

Al mismo tiempo, nos hablo acerca de lo que les dijo Daniel Farías en el medio tiempo para cambiar el comportamiento del equipo que se vio superado en el primer tiempo por su rival. “Nos dijo que no bajáramos la cabeza y que fuéramos para adelante que ahora nosotros teníamos el viento a favor y podíamos presionar alto”, afirmó el volante nacido en San Cristóbal, estado Táchira.

“El primer tiempo a raíz del viento y de que estamos debutando en la Copa no estuvimos muy bien pero conseguimos recuperarnos y mostramos ser superiores a nuestro rival”, analizó Moreno, que se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Daniel Farías como un volante mixto que le ofrece muchas variantes tácticas y con la capacidad de poder combinarse con los ofensivos y de ser una pieza importante en los retrocesos defensivos.

EL Zulia FC jugará su próximo partido ante el Nacional de Montevideo uruguayo el día 15 de marzo en el estadio Centenario por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Libertadores donde, ahora necesita recuperar los puntos perdidos en casa.

“El Chapecoense es un equipo fuerte y luchados que basa su juego en resguardar el balón y aprovechar las segundas pelotas a raíz del pivoteo del 9”, analizó Junior, que afirma sentirse cómodo cuando juega junto a Juan Arango en la primera línea de volantes ya que le otorga al equipo “pelotas largas, cortas y mucha visión de juego”. “Juan es un jugador determinante para nosotros independientemente de su posición”, concluyó.