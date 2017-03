Previa Caracas-Mineros: Avileños y Negriazules disputarán el partido de la jornada

Google Plus

Caracas FC y Mineros De Guayana, un nuevo episodio de buen fútbol. Fotografía: Diario Meridiano.

"Ganar es mejor que empatar. Y empatar es mejor que perder". Opina Vujadin Boskov, ex jugador y entrenador yugoslavo. Apoyándose en tal afirmación del galardonado estratega, el resultado obtenido por el máximo ganador de nuestro fútbol en el Estadio General Pablo Rojas el pasado jueves es, cuando menos, favorable. Se puede, de alguna forma, cuestionar el método aplicado por el Caracas FC para plantear el compromiso ya que este está obligado a realizar una buena actuación por ser el club más laureado del país. Lo que no se puede objetar, es que la diana anotada por Edder Farías, desde la pena máxima, resultó en un marcador que se presenta muy positivo para la escuadra avileña de cara a la definición de la eliminatoria, que será dentro de más de dos meses. Tiempo que se avista necesario para que el grupo capitalino, encabezado por Noel Sanvicente, acumule mayor ritmo de fútbol en sus piernas. El once veces ganador de la estrella, se ubica en el décimo primer puesto del torneo Apertura 2017, con una victoria, tres empates y una derrota.

Mineros De Guayana, por su parte, acudirá optimista al recinto universitario el próximo domingo después de su victoria dos goles por uno contra Metropolitanos FC, en el CTE Cachamay. De la mano del resultado, va el destacado desempeño que cumplieron tanto Imanol Iriberri, debutó con gol, como Francisco Pol, que regresó a su país natal tras su experiencia por el balompié de Grecia. "Me hicieron sentir muy a gusto desde el primer día que llegué", manifestaba días atrás el jugador argentino, a VAVEL Venezuela. Pol, asimismo, afirmó que "Estoy como si hubiese pasado toda mi vida acá y si el equipo gana estaré bien, en familia". El fútbol son estados de ánimo. Seguramente el buen ambiente que existe dentro de la plantilla minerista sea la razón principal del buen accionar del conjunto comandado por Juan Domingo Tolisano.

PARIDAD EN LOS ÚLTIMOS PRECEDENTES

Siete empates en los últimos ochos compromisos en la élite venezolana reflejan el equilibrio que persiste entre ambos conjuntos. Héctor Noguera, jugador Negriazul, fue el responsable de culminar con la curiosa racha al marcar el tanto que significó la victoria para Mineros de Guayana ante Caracas FC, en la fecha 18 del torneo Clausura 2016. Para contemplar una victoria del Rojo ante Mineros hay que remontarnos al 3 de octubre de 2012, octavos de final de Copa Venezuela, cuando el cuadro capitalino venció (3-1) en penales a la Leyenda del Sur, avanzando así a unos cuartos de final donde posteriormente sería eliminado por Real Esppor.

JOSÉ MARRUFO: "DEBEMOS TRABAJAR MUCHO AL NIVEL DE LAS BANDAS"

Para nadie es un secreto que la principal faceta ofensiva del Caracas FC se exhibe por las bandas. Robert Hernández, Reiner Castro y Freddys Arrieta, rotan constantemente su posición en el campo, yendo de izquierda hacia derecha, para tratar de nutrir con balones clave a Edder Farías, delantero que se encuentra fijo en el área rival. "Caracas FC es un equipo rápido y nuestra obligación es cerrarle los espacios para que no nos puedan hacer daño", expuso el ex Deportivo Lara, a la prensa de Mineros de Guayana. "El equipo se encuentra bien y estamos convencidos de que sacaremos esto adelante".

Pedro Valdés, al mismo tiempo, habló acerca de la importancia del partido ante Caracas FC, "Nos hemos tomado esta semana con mucha seriedad". "El profesor (Juan Domingo) Tolisano ha hecho las cosas de la mejor manera. Seguimos motivados y comprometidos con dar pelea por estar en los primeros lugares", agregó el mediocampista. Mineros de Guayana se ubica en la quinta posición del torneo Apertura 2017, luego de acumular 10 unidades en cinco partidos disputados.