Carlos Rivero: "El equipo está en una línea ascendente"

FOTO: Prensa Carabobo FC

El Carabobo FC sigue mostrándose bien en la defensa, que solo ha recibido un gol en lo que va de Torneo Apertura. Así lo volvió a demostrar ante Atlético Venezuela, en la victoria lograda en casa con marcador de 1-0. Carlos “Kaki” Rivero fue protagonista en la zaga, y ha destacado que el equipo viene en "línea ascendente".

Sobre la victoria y el envión anímico que esta conlleva, el defensor central ha expresado que “ganar siempre te trae esas sensaciones bastante positivas. El equipo venia jugando bien, venimos demostrando un juego de asociación y bastante toque, pero no logramos finiquitar. Estamos en deuda un poco en eso. Hoy se logró concretar una jugada que tuvimos bastante clara, pero hay que mejorar la efectividad, no podemos depender de hacer un gol madamas. Hemos creado bastantes ocasiones como para que el marcador sea bastante amplio, lo bueno es que mantenemos el cero. Y lo bueno no es solo hacerlo, sino la manera en que lo hacemos: teniendo la pelota y sin sufrir en demasía”, acotó.

El carabobeño destacó las excelentes actuaciones que ha mostrado el equipo, y que cada vez va de menos a más. “El juego del equipo ha sido bastante bueno, el resto de los partidos hemos jugado igual, la única diferencia es que ganamos. Contra Anzoátegui en Puerto La Cruz dimos una demostración de buen fútbol, contra Táchira terminaron pidiendo tiempo. Pienso que el equipo está en una línea ascendente, mantenemos un buen juego, pero hay que respaldarlo con resultados. La gente se desespera, pero el equipo está jugando mejor que la temporada pasada”, agregó.

En la alineación de Baldivieso, Fuenmayor -quien marcó el gol de la oncena- volvió a salir de titular por sobre el colombiano Hugo Soto. Ante dicho tema, “Kaki” señaló que la competencia es sana, y el que esté mejor es el que juega. Con respecto a lo defensivo, el central ha notado una mejoría porque “es un esfuerzo colectivo, y los de adelante están claros de eso". También resalta que el equipo se defiende con la tenencia de la pelota.

Rivero opina que el juego que está produciendo el conjunto granate es mejor al de la temporada pasada, salvo por el tema de la definición, y analizó que “es cuestión de rachas, de ser más concretos. Se juega mejor, son las ironías del fútbol. Pero el juego ha sido mucho más fluido, ha sido más asociado. Inclusive sufrimos muchísimo menos en defensa que el torneo anterior, pero queda en deuda eso (la definición)”, analizó.

Por su parte, el nacido en Valencia rechazó la presión como influencia en la producción de goles, pero que sí “existe la presión normal de que este es un equipo ganador y sabe lo que busca. (…) es preferible jugar con esa presión, de tratar de ser campeón y un referente en el fútbol venezolano, a jugar con la presión de evitar el descenso”, opinó.

Para finalizar, el del dorsal 13, indicó que el equipo debe seguir por la misma senda para conseguir los resultados. “Debemos mantener la misma línea de como venimos haciéndolo. El equipo cada vez juega mejor, juega más suelto, tiene muchas más oportunidades. El tema pendiente es definir más”, concluyó el zaguero.