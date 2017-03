Previa: Venezuela vs USA, borrón y cuenta nueva

Google Plus

Seleccion Venezolana / Foto: WBC Web

La noche de este miércoles, Venezuela y USA se enfrentarán en el cual será su primer partido en la segunda ronda del Clásico Mundial de Beisbol. La Vinotinto se clasificó de forma sufrida tras vencer 4 carreras por 3 a Italia en la noche del lunes, mientras que los americanos llegan con varios días de descanso.

Venezuela no tuvo una buena primera ronda donde solo puedo ganar un compromiso de tres disputados y obtuvo una victoria en un desempate lo que le valió para su clasificación. El equipo dirigido por Omar Vizquel no pasa por un buen momento, los lanzadores no han respondido como ha querido el manager y los bateadores siguen muy apagados y sin anotar muchas carreras.

El talón de aquiles de esta selección es sin duda el pitcheo, los lanzadores han sido muy bateados y las carreras permitidas son muchas. La ofensiva parece despertar poco a poco, pero muchos son los jugadores que aun no demuestran todo su poder.

Selección de Usa / Foto: WBC Web

Por su parte USA, se clasifico en la segunda posición dentro de su grupo, gano dos partidos y perdió uno solo. El equipo de las barras y las estrellas si bien han ganado los partidos, los lanzadores y bateadores no se vieron bien en la primera ronda.

La obligación de ganar pasa por los dos equipos, ya que comparten grupo con la República Dominicana y Puerto Rico, el cual será el grupo más difícil de la historia por eso cada partido será como una final para cada conjunto.

Cabe destacar que para la segunda ronda, los lanzadores pueden realizar mas lanzamientos de 65 pasan a 80.

Primera ronda

Venezuela en su primer compromiso perdio por KO ante Puerto Rico, el resultado fue 11 carreras por 0. En su segunda presentacion vencierona Italia en extra inning 11 carreras por 10. Su último perdieron ante México 11 carreras por 9 y en el partido de desempate le ganaron a Italia 4 por 3.

Mientras tanto USA, gano su primer partido contra Colombia 3 por 2, luego perdieron con República Dominicana 5 por 7 y en su 3er partido lograron ganarle a Canadá por blanqueada 8 por 0.

Antecedentes

Ambos conjuntos ya se han enfrentado. La edición de 2009 fue el torneo donde los 2 equipos jugaron. Aquí los resultados de los dos partidos:

9 Marzo 2009. Usa 15-6 Venezuela

11 Marzo 2009. Venezuela 5-3 Usa

Cambios en el roster

El manager Omar Vizquel realizó varias sustituciones de cara a la segunda ronda, los jugadores que salen son: Silvino Bracho, Robert Suarez y Yusmeiro Petit, los ingresados son: Jhondaniel Medina, Arcenio León y Hector Rondon.