Darwin Machís: "He sabido esperar mi momento y ahora lo he conseguido"

Google Plus

Darwin Machís / Foto: Gema Gil - VAVEL

El seleccionador nacional de Venezuela, Rafael Dudamel, ha elaborado una convocatoria renovada para la próxima fecha FIFA en la que la Vinotinto enfrentará a Perú y a Chile, con muchos jugadores que no habían sido parte de anteriores llamados pero que venían destacándose en el fútbol del exterior y ya pedían ser convocados para algunos partidos de eliminatorias.

En ese grupo de jugadores que integran la renovación de la selección de Venezuela se encuentra Darwin Machís, delantero del CD Leganés de la primera división del fútbol español. El nacido en Tucupita ha tenido una temporada de muchos minutos y un buen rendimiento en el club pepinero que se encuentra en la pelea por la permanencia en la Liga Santander, motivo que ha llevado a Dudamel a llevarlo a esta fecha FIFA.

Machís vuelve a la Vinotino luego de cinco años sin recibir una convocatoria, lo que no le ha hecho perder la ilusión y tampoco le ha generado frustraciones, según lo que le relató el jugador a la prensa del club madrileño. “Estaba muy tranquilo y concentrado solamente en hacer el trabajo bien con mi equipo y jugar lo máximo posible. Y eso es lo que me ha llevado a la selección", aseguró el ex jugador de Mineros de Guayana.

Machís puede formar parte de la sangra nueva de la selección y criolla, misma que ha empezado a raíz de la clasificación al Mundial sub-20 y para el extremo pepinero la Vinotinto es una selección muy competitiva debido al talento emergente del país, además afirmó que “podemos tener un combinado muy competitivo con el que aspirar a cosas muy grandes".

La temporada de Darwin Machís ha sido una de las más fructíferas desde su llegada al balompié de España, además la primera que juega por completo en la primera división y para él es una etapa muy bonita de su carrera que porque está jugando y se siente importante en el conjunto que dirige Asier Garitano. "Siento que puedo seguir dando mucho más al equipo y seguiré trabajando para seguir aportando y creciendo. Creo que estoy aprovechando las oportunidades”, recalcó el jugador que es ficha del Granada CF.