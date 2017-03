Rincón: "Aquí en la Juve siempre quieren ganar"

Tomas Rincón da sus impresiones de como fue su llegada a la Juventus, también del trato de sus compañeros y como se a adaptado.

“¿Qué sentí cuando me llamó la Juventus? Me perdí por unos segundos. Inicialmente no se puede creer. Ese era mi sueño, luego te das cuenta y te dices a ti mismo ‘tienes que ir’. Todo se hizo en dos días. No había razón para dudar o titubear”, “Hice 2 buenos años en Genoa y había otros equipos interesados, incluso rechacé al AC Milán para ir a Juventus”.

Luego comentó cual es la sensación de jugar con grandes jugadores. “¿Llegar a Juventus? Una sensación increíble, abrí la puerta y me dio la bienvenida Buffon y luego inmediatamente Dani Alves, se siente algo muy especial estar aquí, tengo de compañeros a Gigi, uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Khedira, Alves, Higuaín, todos grandes jugadores”.

Rincón también destacó que siente un gran presión por jugar en la Juventus. “Aquí en la Juve siempre quieren ganar y tienen una gran mentalidad ganadora, apenas llegué me dijeron: “Hola Tomás, bienvenido, pero ahora tenemos que ganar, esta es la Juventus, lo que ha hecho especial a este club durante mucho tiempo es que siempre busca ganar”.

Por último hablo sobre sus anteriores clubes y como se sintió en ellos. "El Hamburgo permanecerá en mi corazón siempre, quería quedarme, pero, lamentablemente no contaba más para ellos, ahora todo ha sido mejor para mí, le agradezco mucho al club y le deseo lo mejor”.

Sobre el Genoa dijo: “He tenido un salto de calidad allí. Tenía la edad justa para seguir creciendo. Tanto que llamé la atención de Juventus. En Genoa querían que fuera más ofensivo, el año pasado hice 3 goles y di 7 asistencias, nada mal. Ahora me siento más versátil”.

Los números de Tomas Rincón en la Juventus. Ha disputado 10 partidos, 8 por la liga, 1 por la Copa Italiana y el otro por la UEFA Champions League. También cuenta con una asistencia.