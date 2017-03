Google Plus

Yusmeiro Petit arrancara la temporada en el equipo grande de Los Angelinos

Yusmeiro Petit, fue confirmado por el equipo de los Angelinos, como uno de los relevistas desde el inicio de temporada que integrara el roster de 25 jugadores del conjunto californiano.

El contrato de Petit exigía que le dijeran antes de las 9 am del pasado día martes si no hacía el equipo grande; De no cumplirse esto, le tenían que pagar un bono de 100.000 dólares. Ahora, percibirá un salario de 2,25 millones de dólares en 2017.

Petit tomó un segundo aire en su carrera, con el conjunto de Los Gigantes de San Francisco en 2012 y registró tres temporadas exitosas, en las que ayudó al conjunto de la bahía en diferentes roles. En 2015, firmó un contrato con los Nacionales de Whasington desde la agencia libre y no tuvo su mejor temporada en 2016, al dejar una efectividad 4.50 en 62 innings lanzados.

Mike Scioscia, catalogó a Petit como "un tipo que conoce como lidiar con algunas situaciones difíciles en el montículo".

Los Angelinos no arrancarán la temporada con nombres reconocidos en el bulpen, junto a Petit, destacan Bud Norris y el diestro JC Ramirez, por lo que el criollo significa una pieza de calidad, que puede, entre tantos de sus posibles roles, abrir más de un partido por la causa angelina, debido a los problemas físicos de los abridores Garrett Richards, Tyler Skaggs y Matt Shoemaker.

En los entrenamientos primaverales, Petit ha lanzado 12 entradas en las que acumula 12 ponches y tiene una destacada efectividad de 0.75.

Petit, fue parte de la selección de Venezuela que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, además tuvo la responsabilidad de abrir el tercer encuentro de la fase de grupos ante la selección mexicana, actuación en la que fue vapuleado por los bates aztecas que a la postre se llevaron la victoria.