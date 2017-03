González: "Creo que vamos por el camino correcto"

Ignacio González / Foto: Atlético Venezuela Web

El técnico argentino hace un resumen de cómo le ha ido al Atlético Venezuela en la 8 Jornadas disputadas hasta el momento. “El fútbol no habla de merecimientos, pero uno como parte de un cuerpo técnico analiza otro tipo de situaciones. Entendemos que hubo partidos como los de La Guaira, Táchira o el mismo Carabobo, donde quizás merecimos algo más por el trabajo que habíamos hecho en campo. Algunas distracciones y falta de puntería a la hora de definir han sucedido y con esto llega la desconfianza”

También comento sobre el rendimiento y los buenos partidos que han jugado y de cómo ve el futuro del equipo. “Creo que vamos por el camino correcto. Una restructuración de un equipo no se hace de un día para otro y el desafío de poder incorporar jóvenes me seduce; es algo lindo y gratificante poder ver que jugadores con el paso del tiempo puedan ir creciendo. No es poner por poner, uno los ve durante los entrenamientos y cómo se van sumando con jugadores más experimentados. No se puede entrenar la personalidad y cómo resuelven dentro del campo”.

“Desde el momento que asumí dije que no voy a poner quejas ni me voy a aferrar en excusas. Estoy contento con el equipo que tengo; sí me gustaría que tuviéramos más viveza en algunas situaciones. Ahí es donde tienen que aportar los jugadores de más recorrido, en educar a los más chicos y entender que son armas lícitas cuidar el marcador llevando la pelota al córner y se enfría el juego, por ejemplo”

Ignacio González, habla de su sistema de juego y de cómo quiere que juegue el Atlético Venezuela. “Lo estoy buscando. Al principio nuestra idea era tres puntas con volantes de contención que aporten equilibrio y llegada, con un jugador distinto. Sigo en la búsqueda y creo que todos los equipos estamos en la misma situación con respecto al jugador norma, pues armamos el equipo con base en él; no es poner por ponerlo. No renunciaré a las bandas pero sí debemos encontrar el equilibrio y a la vez ser ofensivos”

Por último el técnico argentino recordó su época de jugador y de la importancia que se le debe dar a las categorías inferiores. “Fui un jugador formado en las categorías inferiores. Los jóvenes son el futuro en todos lados, no solo en el fútbol sino en varios aspectos de la vida. Algo que quiere Atlético es darles esa pista que vienen pidiendo y es algo que debe trabajarse para lograr cosas duraderas y que se mantengan a largo plazo. Que sea un foco de atracción la formación de jóvenes y me encanta formar parte de este proyecto, pero a la vez necesito ganar para ir fortaleciendo todo. Todo debe venir acompañado de resultados y tenemos una plantilla equilibrada y son los más grandes que deben asumir el compromiso y ayudar a los más jóvenes también”