'El Rey' quiere brillar el día de su cumpleaños

El criollo busca un 'cumpleaños feliz' / Foto: Seattle Times.

El lanzador experimentado de los Marineros de Seattle, Félix Hernández, ha manifestado su deseo de volver a subir al montículo mañana cuando cumpla 31 años de edad, estaría enfrentando a los Angelinos de Anaheim.

En su primera aparición en la campaña 2017 de las Grandes Ligas, ‘El Rey’, a pesar de lucir bien en la lomita, salió lesionado y perdió el juego. En ese encuentro, Hernández permitió dos carreras (par de cuadrangulares) y cinco imparables en la derrota de los Marineros frente a los Astros de Houston. Lanzó 65 lanzamientos y abanicó a seis bateadores.

No obstante, el lanzador de los Marineros ha evolucionado progresivamente de sus molestias en la ingle, “Veo muy bien a Félix en estos momentos, lo veo muy bien en la ubicación de sus picheos. Confío en que incluso hará una mejor apertura que en el Opening Day”, así lo relató Scott Servais, mánager de los Marineros.

“Félix se siente bien. Después que recibió tratamiento médico, hizo unos ejercicios con el trainer del equipo, Rick Griffin y se sintió bien. Me hizo un gesto con los pulgares arriba y me dijo que estará listo para el juego del sábado”, agregó Servais. Asimismo, el mánager de los Marineros comentó que creen que Félix no se lesionó en el montículo, sino que cuando bajó de la lomita, ocurrieron las molestias y por eso se preocuparon, “Incluso pensamos que no iba a poder estar listo para su siguiente apertura”, recalcó.

El conjunto de los Marineros ha sido catalogado como amplio favorito para llevarse los máximos honores o por lo menos ganar el banderín de su división (Oeste) en la Liga Americana. Sin embargo, ya el equipo padece de una baja en otro de sus abridores, el zurdo Drew Smyly, quién comenzó la campaña en lista de lesionados por 60 días, es por ello, que esperan tener en buen estado a su As principal para todo el resto de la temporada.