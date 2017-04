Michael Carrera jugará esta temporada con los Marinos de Anzoátegui

Carrera lucirá el número 23 | Foto: Prensa Marinos

Marinos de Anzoátegui hizo oficial este lunes la contratación de Michael Carrera, jugador que ya pertenecía al Acorazado Oriental, y desde ya se pondrá a las órdenes del técnico Tony Ruiz.

Carrera, alero de 1.96 metros y 24 años de edad, regresa al país luego de culminar su participación con el equipo BC Avtodor Saratov de Rusia, donde en 17 partidos que disputó dejó promedio de 7.1 puntos, 4.6 rebotes, 1.1 asistencias, 0.7 bloqueos y 23 minutos por encuentro.

Después de la universidad Carrera decidió probar suerte en la Liga de Verano de la NBA con los Miami Heat, sin embargo no pudo llegar a un acuerdo para jugar en el mejor baloncesto del mundo, y por eso optó por firmar un contrato en Rusia.

Declaraciones

Víctor David Díaz: "Con Michael Carrera comienza un gran futuro para Marinos. Es quizás la ficha más codiciada de los últimos 20 años. Michael es un jugador muy versátil, que puede desempeñarse en varias posiciones, muy atlético, que nos ayudará mucho. Este año es de aprendizaje y de transición para él y nos dará muchas alegrías por muchos años".

Oscar Torres (segundo venezolano en la NBA): "Cuando yo llegué aquí, el papá de Michael Carrera, Luis, me tendió la mano, me brindó su confianza y es un gran amigo. A Michael lo vi desde muy pequeño, lo he visto desarrollarse y puedo decir que es el futuro de Marinos y de la selección. Estoy muy feliz de tener hoy a Michael como compañero y lo que le puedo decir es que trabaje duro y ya verá los frutos".

Carrera: "Gracias a mi familia, a todos los que están presentes. Es un placer representar a este equipo que vi desde que estaba muy pequeño. Vengo a Marinos con dos propósitos: A aprender y a ganar, porque desde pequeño me acostumbré a ganar. He visto a Marinos desde que estaba muy pequeño y este equipo no admite otra cosa que no sea ganar", indicó el jugador de 24 años de edad que participó en la NCAA con el South Caroline Gamecocks.