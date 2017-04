Tomás Rincón y la Juventus ya conocen a su próximo rival en Champions

Foto: Prensa Juventus

En el día de hoy se realizó el sorteo de cómo quedarán emparejados los equipos en las venideras semifinales de la UEFA Champions League, que independientemente no importaba quienes quedaran en los choques, pues de una u otra forma serían partidos muy atractivos de ver y analizar.

Ahora bien, el venezolano y capitán de ‘La Vinotinto’ ‘El General’ Tomás Rincón, dirá presente en el equipo de Massimiliano Allegri que enfrentará el próximo 3 de mayo a las 2:45(hora de Venezuela) al Mónaco dirigido por el nacido en Barcelona, estado Anzoátegui, pero criado en Portugal Leonardo Jardim. Rincón pese a no ver los minutos que desea con ‘La Vechhia Signora’ es uno de los jugadores de confianza para el técnico italiano, el ex jugador del Genoa ha disputado un total de 30 cotejos-contando Copa Italia y Champions League- en donde en 18 oportunidades salió desde el once titular aportando un total de 3 asistencias para la causa ‘Bianconeri’.

Al ‘General’ desde su llegada a Turín el 3 de enero del año en curso, la ha tenido un poco difícil ganarse un puesto en el once definitivo de Massimiliano Allegri, que el mismo también no ha hallado su el once que él desea por tener a gran cantidad de jugadores de gran renombre que tan solo dejar a uno por fuera estaría desperdiciando el talento y las ganas de sus jugadores, por ende, ha optado en constantes ocasiones rotar su once para darle oportunidad a sus atletas.

Al final le ha dado sus frutos puesto que actualmente se encuentran de primer lugar en la Serie A con 8 puntos de ventaja sobre la Roma a tan solo 6 jornadas de terminar la temporada; sin embargo, cabe destacar que la Juventus disputará la final de la ‘Coppa Italia’ ante la Lazio el próximo 2 de junio, Tomás Rincón lo dijo el día de su presentación "Lo primero que quiero hacer es ponerme a disposición del club, de mis compañeros y luego pelear para ganar el Scudetto (título liguero), la Copa Italia y la Liga de Campeones", toda Venezuela estará pendiente de los pasos del capitán de la selección venezolana, por ahora, un paso a la vez y la ‘Juve’ estaría muy cerca de lograr el triplete que tanto espera.