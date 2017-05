Metropolitanos lo intentó pero el Aurinegro fue mejor

El día de hoy se respiró un buen ambiente de fútbol, el Torneo Apertura está en su recta final y los equipos que se encuentran a mitad de tabla luchan por colarse entre los ocho puestos que les permita acceder a la siguiente fase del campeonato. En el Estadio Brígido Iriarte de la ciudad de Caracas se celebró la décima quinta jornada de nuestro balompié nacional con el enfrentamiento entre Metropolitanos y Deportivo Táchira, este último venía de visita a la capital con el boleto al octogonal en su bolsillo, en cambio el conjunto local buscaba sumar para mantener vivas sus esperanzas de la clasificación ante el siempre difícil equipo aurinegro.

‘Los Violetas’ pese a tener las estadísticas a su favor teniendo cinco partidos consecutivos sin perder en casa y de tres choques que tiene contra ‘El Carrusel Aurinegro’ ha logrado ganarle en par de ocasiones pero en la condición de visitante, los tachirenses en el único cotejo que disputaron contra Metropolitanos en la capital se llevaron los tres puntos en ese entonces y que en la tarde de hoy tampoco fue la excepción.

El conjunto metropolitano pisó el engramado del coso de la Avenida Páez con la misión clara: jugar cada partido como una final. Si bien el Deportivo Táchira no se jugaba nada, aun así no bajaría la intensidad aguerrida que se le ha caracterizado en el torneo. Los locales lo intentaron en el primer tiempo en los pies de Abdurachman (6’) quien pateó y el esférico pasó por encima del arco defendido por José Contreras, y Padilla (28’) que trató de asustar al portero con un potente disparo, pero que también se fue lejos. Cuando corría el minuto 37’ llegó Rafael Reyes para convertir su primer gol en este campeonato tras un rebote en el área que no desaprovecharía para romper las redes y poner en ventaja a su equipo, el primer tiempo no daría para más y terminaría con una victoria parcial para el aurinegro.

El equipo dirigido por Rafael Santana buscó el partido al comienzo del segundo tiempo, tanto así que tendría la oportunidad de empatar las acciones por un penal que pitó el árbitro Edixon España, Gustavo Britos fue el encargado de cobrarlo, en un momento crucial que marcaría un antes y un después en el partido, cuando el argentino dio su disparo desafortunadamente se estrelló en el horizontal. Metropolitanos lo intentó hasta el final, pero la falta de definición en la última jugada marcó la diferencia, a falta de segundos para terminar el encuentro se jugaría la última con un tiro de esquina a favor de los locales pero que al final no llegaría a temblar la portería de Contreras y así nada más España pita el final del compromiso que termina en triunfo del Deportivo Táchira.