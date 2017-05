Peñaranda: "El objetivo es pasar de fase"

Foto: Prensa FVF

Después de que el Málaga C.F le diera el permiso para poder disputar la Copa del Mundo Sub - 20 FIFA Corea 2017, Adalberto Peñaranda llegó a la concentración de la selección nacional para disputar los partidos amistosos que servirán como fogueo para la próxima cita mundialista. El oriundo del estado Mérida, dio sus declaraciones al departamento de prensa del equipo tras su llegada a Italia. “La ansiedad siempre la he tenido, estoy muy contento de estar compartiendo con el grupo ya quiero que empiece la competición quiero ir a entrenar con el grupo lo más rápido posible y seguir con el mismo camino. "

También fue puntual en relación a la evolución de la lesión que sufrió en los entrenamientos del equipo albiceleste. “Sí, la verdad que el abductor lo tengo bien, ya toca ir entrando con el grupo poco a poco, pero ahí vamos con la evolución de la lesión va todo bien. ”

Además aclaró que veía los compromisos de la Vinotinto cuando disputaba el sudamericano celebrado en Argentina. “Los partidos siempre los veía aquí en Europa a pesar de que eran tarde siempre los veía, y también estaba ansioso por los muchachos porque les estaba yendo muy bien y de verdad que gracias a Dios se pudo conseguir esa clasificación al mundial que hoy me permite estar compartiendo con ellos. ”

El joven de 19 años destacó que Rafael Dudamel siempre le ha brindado su apoyo. “Cuando habló conmigo siempre me brindó confianza, que él me quería tener aquí con la sub – 20, pero que lastimosamente no pude ir al sudamericano, pero ya que puedo ir al mundial puedo dar lo mejor de mí así como todos mis compañeros. "

“Tenemos un grupo excelente, hay que seguir preparándonos para llegar bien al mundial y salir con todo ante Alemania que tenemos que ganar como sea. El objetivo es pasar de fase, es lo que tengo en mi cabeza y me imagino que todos mis compañeros también es pasar de fase. Ya tendremos tiempo de pensar en el título. ” Finalizó Peñaranda.