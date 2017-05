Google Plus

Baldivieso: "Creo que fuimos superiores ampliamente"

El Carabobo FC consiguió una importante goleada de 4-0 ante Mineros de Guayana, en el partido reprogramado de la primera jornada del Torneo Apertura 2017 del fútbol profesional venezolano.

Julio César Baldivieso declaró en zona mixta habiéndose mostrado muy complacido con los jugadores y por haber culminado los partidos como local de forma esplendida.

El “Emperador expresó que para su equipo, el rival no hace la diferencia a la hora de salir a buscar los partidos. “Yo me ocupo de mi equipo, sea cual sea el rival, nosotros tenemos que salir a buscar el partido como lo hacemos en todas las canchas que nos toca jugar. Por lo tanto mi agradecimiento a los futbolistas que ellos hacen posible que cada día nos ilusionemos más. Obviamente va a ser difícil llegar al objetivo rival, pero creo que estamos en el camino correcto”, dijo.

A pesar de tener al equipo ya más que asegurado para jugar la liguilla definitoria, el entrenador boliviano aseguró que aún no se enfoca en ella. Baldivieso afirmó estar pensando primero en el partido de cierre el domingo ante Metropolitanos, y que luego de allí se enfocará en el Octogonal Final.

Carabobo ha tenido altos y bajos en cuanto a producción goleadora a lo largo del torneo, sin embargo, “El Emperador” asimila que la mentalidad no ha tenido nada que ver, de hecho siempre va por todas. “Siempre venimos a ganar y con goles como hoy día, en todo caso creo que hay que analizar profundamente el rendimiento del plantel que es excepcional. Aquí hay rotación de futbolistas pero no se nota, todos entran y muchas veces juegan mejor que el que está jugando, entonces a mí me agrada que los futbolistas se sientan importantes”, expresó.

“Creo que fuimos superiores ampliamente igual que el pasado domingo contra Zamora, fuimos superiores pero faltó el gol. En todo caso un triunfo que nos da la posibilidad de seguir adelante y de soñar. Pero obviamente hay que ir con paso firme, humildes; no hemos logrado nada, no somos ni los mejores ni los peores, pero si estoy seguro que vamos por el camino correcto”, declaró Baldivieso.

Con respecto al próximo desafío ante Metropolitano, el cual significara el cierre de la ronda regular, el estratega granate indicó el equipo manejará el tema de las cargas y amonestaciones para las rotaciones. De igual forma asevero que la hinchada carabobeña debe sentirse contenta con lo que ha logrado el “Granate” hasta ahora.

El contrato de Baldivieso vencerá el 31 de este mes y poco se ha hablado de su renovación, ante esto el estratega destacó: “Mi contrato vence a fin de mes y todo indica que volveremos a Bolivia. En todo caso yo trabajaré como un profesional, como siempre he sido hasta el día de mi contrato. Obviamente ya veremos qué pasa, pero muchas veces un papel no significa nada, más vale la palabra de un hombre. Muchísimas gracias a la gente de Carabobo y ojala que podamos terminar de buena manera este torneo” apuntó.

De igual forma el entrenador granate apuntó sentirse privilegiado por el cuerpo técnico que conforma, y está contento por el trabajo en conjunto que se ha venido realizando. Asimismo dio todo el mérito los futbolistas que no han bajado la intensidad mostrada desde el inicio, y que “propios y extraños aplauden”.

Para finalizar, volvió a elogiar al equipo, haciendo énfasis en la defensa. “Me tranquiliza el gran nivel que muestra la defensa, hoy sobre todo como Fuenmayor, como Mago. Hoy debuto en Valencia Edixson (González), y creo que lo hizo de manera brillante, también creo que fuimos un solo equipo en el campo de juego. Propusimos cada minuto, pero hay que seguir adelante que es lo más importante”, concluyó el exseleccionador de Bolivia.