Previa Venezuela - Alemania: El comienzo de un sueño

Foto: Prensa FVF

El Mundial de Corea 2017 cada vez está más cerca y escuchar las gloriosas notas del himno nacional más aún, no todos los días vemos a nuestra selección asistir a un mundial, pese a que las únicas apariciones haya sido en categorías menores no nos quita la ilusión de poder llegar a hacerlo en un mundial de mayores.

El año pasado fue de las ‘Chicas Vinotinto’ quienes clasificaron a los mundiales sub-17 y sub-20, el primero de la mano de la mejor jugadora del mundo en su categoría -según la FIFA- Deyna Castellanos, logró llevar a la selección a un merecido cuarto lugar en el Mundial de Jordania, repitiendo la misma actuación que tuvieron en Costa Rica 2013; y por otro lado las chicas no lograron pasar de la fase de grupos, este fue algo histórico puesto que era la primera vez que la sub-20 femenina clasificaba al mundial que les daba el boleto a Papúa Nueva Ginea.

Este 2017 le toca a la masculina demostrar de qué están hechos con una generación de futbolistas que dan esperanzas para clasificar en los próximos retos clasificatorios para el mundial de Catar 2022. Rafael Dudamel ya piensa en ello y futbolistas como Adalberto Peñaranda, Yeferson Soteldo, Yangel Herrera, Wilker Fariñez y Ronaldo Peña estén representando dentro de unos años a Venezuela con la selección absoluta. Sin embargo, mañana tienen un compromiso con la historia, ya que esta selección espera poder superar la actuación de aquella generación que clasificó al mundial de Egipto 2009 donde un joven Salomón Rondón rompía las redes en tierras egipcias, en ese año se llegó hasta los octavos de final tras perder ante los Emiratos Árabes Unidos.

El primer partido siempre es vital

Bien es cierto que después de ocho años volvemos a un mundial de esta categoría, pero la preparación que ha tenido este grupo es para poder ilusionarse. El primer partido será ante el combinado de Alemania quienes clasificaron in extremis en la Eurocopa sub-19 que se albergó en tierras germanas, para este torneo tenían la convicción de querer conseguir la copa pero con las derrotas que tuvieron contra Italia (0-1) y ante Portugal (3-4) logró acceder a la repesca luego de ganarle por goleada a la selección de Austria (3-0) que le permitió jugarse la clasificación a Corea ante Holanda y así ganarle por la vía de los penales a la ‘Naranja Mecánica’.

Alemania de diez participaciones solo ha logrado ganar una

Decir Alemania es hablar de fútbol, con sus grandes palmarés en este deporte es para siempre tenerle respeto y nunca confiarse ante una selección en donde la historia siempre la respalda, si bien en el término de las categorías es un caso distinto puesto que de diez participaciones solo ha logrado ganar una que fue en 1981 en el mundial que se albergó en Austria, para ese entonces ellos competían con el nombre de República Federal de Alemania, es decir, que tienen 36 años sin saber qué es ganar una Copa del Mundo.

Venezuela no puede confiarse y tendrá que saber aprovechar los espacios que pueda generar la selección dirigida por Guido Streichsbier, todavía no se sabe si los jugadores que marcaran un antes y un después en la Vinotinto como lo son Peñaranda y Soteldo por las lesiones que tuvieron en sus respectivos equipos pero que junto al cuerpo técnico han trabajado para llegar a tiempo a la máxima cita mundialista, pero en la alineación de seguro estarán: Fariñez, Velásquez, Mejías, Herrera, Peña, por decir unos nombres que ya son comunes en el once inicial que da Rafael Dudamel.

Con un resultado positivo ante los europeos servirá con un impulso anímico para afrontar los partidos que vienen ante México y Vanuatu para poder conseguir la clasificación a la siguiente fase del torneo.

El compromiso ante los germanos será este sábado 20 de mayo a la 1:00 a.m (Hora de Venezuela) en el Estadio de Daejeon y el árbitro designado para el compromiso será Ghead GRISHA de Egipto.