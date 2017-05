Greivis Vásquez trabaja con su fundación mientras se recupera

Al inicio de la clínica en Aragua | Foto: Cesar Bracamonte @ElBrakix

De la mano de la Fundaciòn Greivis Vàsquez, presidida por Migdalia Vásquez, se realizó una clìnica de baloncesto en el forum de la Universidad Bicentenaria de Aragua, que contó con la participaciòn de 40 atletas de diversas escuelas a lo largo de la región, así como más de 400 asistentes, entre atletas, entrenadores y gente relacionada con la disciplina, que se dieron cita en San Joaquín de Turmero. Además de compartir con los jóvenes, el tercer NBA de Venezuela habló sobre sus planes, la recuperación de su tobillo, el coach Bruno D'Adezzio y la situación del país.

El combo-guard se recupera tras una nueva lesión en su tobillo derecho, sin embargo se muestra optimista y deseoso de volver al tabloncillo "gracias a Dios esta semana el tobillo reaccionó bien", pese a ello se muestra precavido y sigue trabajando poco a poco "es un tobillo nuevo practicamente, pero tengo fe en que regresaré". A sus 30 años, el piloto se muestra seguro de su meta inmediata "Amo jugar, quiero jugar... es difícil hacer una clínica y no poder jugar, porque es lo que me gusta hacer".

A inicios de año, al igual que en otrora, se mencionó la posibilidad de verlo en la LPB con el quinteto campeòn de América e intercontinental "Guaros está en los planes. Jorge Hernández y yo siempre nos metemos en problemas, porque siempre quiero jugar y no se ha podido", esto debido a sus lesiones y previamente por la NBA. "Quiero que sea Guaros el equipo con el que juegue en Venezuela", sentenció Vásquez.

Al finalizar la clínica | Foto: Fundación Greivis Vásquez

Fundación GV

"El que no estudia no juega" es el lema de la Fundación Greivis Vásquez, la cual en pocos meses ha recorrido gran parte del país, a propósito su principal figura resaltó "sueño con apoyar a los jóvenes", dándoles una oportunidad que no todos "me ayuda a devolverle algo al país que me ha dado tanto, yo amo a Venezuela". El carqueño considera que "el básquet menor ha pasado por desapercibido", palabras que ha mencionado en antaño, cuando manifestó su desacuerdo con la directiva de la FVB "nuestras bases necesitan apoyo... necesitan incentivar a los héroes anónimos que son los entrenadores que están con los chamos todos los días", apuntó el ex jugador de los Nets.

Se entretuvo tomando un turno al bate | Foto: Cesar Bracamonte @ElBrakix

Somos Baloncesto

De la mano de su fundación trabaja Bruno D'Adezzio, quien encabeza el movimiento "Somos Baloncesto", que aspira la presidencia de la Federación Venezolana de Baloncesto "él viene haciendo curso de entrenadores desde hace casi 10 años, ahorita ha recibido más protagonismo porque nos hemos asociado y lo importante es la unión", comentó sobre uno de los fundadores de la Liga Especial de Baloncesto, ahora Liga Nacional. Pese a su relación a través de la fundación, desde la cual imparte talleres a otros entrenadores, Greivis admitió "todavía no he estudiado su plan de trabajo", pero aseguró que al hacerlo daría a conocer "al ojo público" su opinión, asimismo aseguró "le deseo mucho éxito en su campaña por la FVB", la cual es dirigida por Carmelo Cortéz.

Venezuela

El piloto y escolta con experiencia de la NBA, señaló que "Venezuela necesita unificarse, trabajar en conjunto, que tengamos esa hermandad los unos y los otros", para él es importante "trabajar en pro a una mejor Venezuela", relacionó su labor con su amor por la nación "amo mi país y esta es la manera en la que puedo aportar", finalizó Greivis Vásquez, en medio de la gira con su fundación.